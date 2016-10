Galerii: Sauna Cup sai hoo sisse

Tarmo Õuemaa

Täna peeti esimesed mängud populaarsel amatööride ja veteranide korvpalliturniiril Sauna Cup. Kolme päeva jooksul toimub Haapsalus turniiril 86 mängu.

“Reede õhtu, inimesed tulevad töölt ja peavad veel Haapsallu sõitma, aga midagi ei ole teha, muidu ei jõuaks kõiki mänge ära pidada,” ütles turniiri korraldaja Rudolf Lumiste.

Esimestena jooksid reedel Wiedemanni spordihoone kahele väljakule Valga Welg ja BC Hausers ning Mooste Mõis ja Nõo Lihavürst. Hausers sai Valgast jagu kindlalt 44:26. Mullune võitja Mooste Mõis pani ennast maksma 54:31. “Mooste mõisa eest mängib näiteks endine Eesti koondislane Veljo Vares,” rääkis Lumiste.

Teises voorus tulid väljakule ka läänlased. Sauna klubi mehd mängisid Leedu Mažekaiga ja kaotasid 30:38.

Samal ajal teisel väljakul mängis Cramo Läti Tukumsiga. “See Cramo on legendaarsete meeste kamp. Täna on näiteks Saksakulm platsil. Varem on käinud Harri Drell, Babenko. Ehk tulevad nad homme kohale, aga sellistel meestel on muidugi häda, et elu jooksul on nii palju trenni tehtud, et nüüd on jalad väga läbi.” Hallipäine Saksakulm aitas Cramo Tukumsi vastu võidule 36:32.

Kolmandas voorus läksid vastamisi EÜE ja Haapsalu Est-Trans ning Mazekai ja Setu Sauna Selts. Setu Sauna Selts sai kindla 42:27 võidu, haapsallaste ja EÜE mäng oli aga reedese päeva pingelisim. Mängu jooksul juhtis nii üks kui ka teine võistkond. 45 sekundit enne lõppu oli tablool viik 35:35. EÜE läks kahe punktiga ette, Erkki Lass proovis kolmepunktiviset, kuid ei tabanud. Läänlased tegid kiire vea ja EÜE sai ette 38:35. 11 sekundit enne lõppu peatas Est-Trans vastased taas vea hinnaga ja mööda läinud vabaviskest saadud lauapalli viskas EÜE mängija sisse. Lõppskoor 40:35 EÜE kasuks.

Hilisõhtuses neljandas voorus kohtusid Atea ja BC Ribi ning Kontsertavad ja Nõmmekruusi.

Laupäeval jätkuvad alagrupimängud kella kümnest hommikul korraga neljal väljakul: Wiedemanni spordihoones, uues vehklemishallis ja spordihoones.