Vormsi liinil rohkem sõidukeid ja rohkem reise

Toimetanud Kaire Reiljan

Mullu liinile tulnud parvlaev Ormsö sobib madala süvise tõttu hästi Vormsi liinile. Foto arhiiv

Tänavu üheksa kuuga on Vormsil liinil tehtud rohkem reise ja veetud üle rohkem sõidukeid kui viimasel viiel aastal sama ajaga.

Selle aasta üheksa kuuga on mandri ja Vormsi saare vahel toimunud 1998 reisi, mida on mullusest 26 võrra rohkem. Halbade ilmastikuolude ja madala mereveetaseme tõttu jäi septembris ära vaid 2 reisi, mis kinnitab parvlaev Ormsö tehnilist sobivust (madal süvis) antud liinile.

Üheksa kuuga on üle veetud 20 378 sõidukit, mida on 14,1% ehk 2 865 sõidukit enam kui eelmise aasta samal perioodil. Sõidukite arvu kasvus on oma osa asjaolul, et sellest aastast alates kajastub arvestuses ka 1euroste piletitega jalgrataste ülevedu. Varem jalgratastelt tasu ei arvestatud.

Ülejäänud näitajatelt jääb tänavune aasta mullusele alla. Kui eelmise aasta 9 kuuga veeti Vormsi liinil 56 281 reisijat, siis selle aasta 9 kuuga 51 351 reisijat, mida on 4 930 reisijat ehk 9,6% vähem. Reisijate vähenemist põhjendas Vormsi vallavalitsus augusti sademeterohkete ilmadega. Võrreldes eelmise aastaga, sõitis augustis liinil 3 045 reisijat vähem.

Et reisijaid oli vähem, jäi ka piletitulu mullusele alla. 2016 üheksa kuuguga teeniti teeniti 178 391 eurot piletitulu, mida on 26 629 eurot (13,0%) vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Kuigi Vormsi liinil tehti sel aastal 26 reisi enam, vähenes riigieelarvest makstav toetus võrreldes sama perioodiga mullu 9 969,97 eurot ehk 2,1%. Riigieelarvest makstav toetus reisija kohta oli Vormsi liinil 6,16 eurot.

Näitaja/aasta 9 kuud 2012 2013 2014 2015 2016 Reisijaid 42 635 41 811 46 689 56 281 51 351 Kasv % võrreldes 2012. aastaga -1,9 9,5 32,0 20,4 Sõidukite ülevedu 14 751 15 114 17 766 17 513 20 738 Kasv % võrreldes 2012. aastaga 2,5 20,4 18,7 40,6 Piletitulu 152 751 149 403 166 809 200 252 178 391 Kasv % võrreldes 2012. aastaga -2,2 9,2 31,1 16,8 Reiside arv liinil 1 496 1 686 1 799 1 972 1 998 Kasv % võrreldes 2012. aastaga 12,7 20,3 31,8 33,6

Liivi Ollino

Lääne maavalitsuse pressiesindaja