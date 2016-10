Siim Kallas Nebokatile: väide Kremli-meelsuse kohta on erakordselt tõsine süüdistus (2)

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat süüdistas erakonna auesimeest Siim Kallast erakonna juhtkonna kritiseerimises ja nimetas teda Kremli-meelsuse esindajaks, kes võiks oma kibestumise tõttu aja maha võtta.

Siim Kallas ei jätnud reageerimata ja vastas Nebokati sõnadele järgmise avaldusega:

Austatud hr. Nebokat!

On klassikaline demagoogiavõte – kui poliitik midagi ütleb, mis ei meeldi, siis sildistatatake ta kohe: kibestunud, solvunud, vihane, tige jne. See tähendab, põhjus on inimeses, mitte probleemides.

Kõigepealt mõned õiendused.

Ma ei ole pettunud selles, et ma ei saanud presidendiks, vaid selles, kuidas president lõpuks ametisse pandi. Kersti Kaljulaidu toetan ma isiklikult igati ja soovin talle edu.

Teiseks väärivad nähtavasti lahti rääkimist väited erakonna toetusest minu kandidatuurile. Tõepoolest, ma nägin, kuidas mind toetas suur hulk erakkonna liikmeid nii fraktsioonis, juhatuses ja ka piirkondades. Ma olen nendele väga tänulik. See oli innustav. Kui aga oluline grupp erakonna juhtivaid liikmeid tegutseb kuni lõpuni valijameeste seas aktiivselt minu vastu, siis pole põhjust rääkida erakonna kui terviku ühtsest positsioonist ja tugevast toetusest.

Minu süüdistamine Kremli-meelsuses on kahtlemata ebatavaline. Kas see oli mõeldud naljana? Kui ei, siis on tegemist erakordselt tõsise süüdistusega. Süüdistatav peab saama ennast kaitsta.

Ka presidendivalimiste aspektid väärivad erakonna sisest arutelu. Sellest lähtuvalt teen ettepaneku arutada süüdistust minu Kremli-meelsuses ja muid lahkarvamusi erakonna juhatuses minu osavõtul niipea kui võimalik.

Siim Kallas Reformierakonna auesimees