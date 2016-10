Siim Kallas: mulle löödi nuga selga

Toimetanud Andrus Karnau

Siim Kallas. ARVO TARMULA

Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas ütles Äripäevale, et ei välista uue partei tegemist, kuid ta ei taha maha jätta inimesi, kellega koos ta asutas Reformierakonna.

„Ma pole niivõrd pettunud selles, et mina ei saanud presidendiks, vaid selles, kuidas asi välja kukkus. See, kuidas presidendi valimine lõpuks riigikogus lahendati, on minu jaoks käsitlematu Väike seltskond inimesi tuleb kokku, otsustab, et valimisi ei toimu ja et keegi neist, kes varem kandideerisid, enam ei kõlba. Kas valimised ei oma tähtust!? Poliitiliselt kõige kõrgem koht riigis täidetakse peaaegu nagu personaliotsingufirma kaudu,” ütles Kallas.

„Valijamehi peteti. Ega kohalik eliit valgeid sedeleid pannud,” märkis Kallas. Kallas ütles, et valimised oleks võinud tagasi minna valimiskogusse, riigikogu oleks võinud valimisseadust kohendada, et lihthäälteenamusega oleks president valitud.

Kallas ütles, et Reformierakonna ülemine ots eesotsas Rain Rosimannusega teda presidendiks ei tahtnud. „Nuga ikka löödi selga ju, see on päris selge. Kuidas selle sealt nüüd kätte saab, on küsimus,” ütles Kallas. „Palju sõltub erakonna hoiakust. Kui see on selline, et läheme edasi ühise suure perena, nagu midagi poleks juhtunud, siis see pole aktsepteeritav.”