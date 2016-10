Reimo Nebokat Siim Kallasele: vabandust, aga armastust väevõimuga ei saa

Reimo Nebokat. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat vastas erakonna auesimehe Siim Kallase kirjale, mis oli omakorda vastus Nebokati kriitikale, kus viimane Kallast Kremli-meelseks nimetas. Kahe mehe tüli põhjuseks avalikkuse ees on presidendivalimised ja Edgar Savisaar.

Hea Siim Kallas,

Tegime koos pingutusi, et saaksid Presidendiks. Sa tänasid erakonda, meeskonda ja mind avalikult, hindan seda.

Erakonnas oli erinevaid arvamusi, tõsi. Südametunnistuse vabadus on Reformierakonnas olemas. Mäletad, kui soovitasid inimestel leida teine erakond, kui midagi ei meeldi? Saades aru, et see tõukab inimesi eemale, korraldasime koos Sinu vabanduse avalikult. Kuid küllap see siiski tõukas, mitte ei tõmmanud kokku. Sul endalgi oli kahju kogemata väljaöeldu pärast.

Nüüd kremlimeelsusest. Kremlimeelseks pean oma sõnavõtus Edgar Savisaart. Meest, keda ajakirjanduses on nimetatud mõjuagendiks! Oleme juba 2007 teinud selge valiku, et temaga ja selle meelsusega koostööd ei tee. Sinu presidendikandidaadiks saamisel ütlesime selle selgelt välja. Ka ise mõistsid seda peale temaga kohtumas käimist, et see ei saa olla ühisosa. Edgar Savisaare pooldajate unenägu, et kui just Sina saaksid presidendiks, annaks President talle võimalikul süüdimõistmisel armu, ei olnud meile kellelegi mõeldav.

Seega, arutame. Kuid Edgariga koostööd mitte. Mina, nagu paljud meil, loodan, et uued Keskerakonna liidrid teevad sellest Eesti-meelse erakonna. Kuid ootame nende otsused enne ära, võib juhtuda, et juhivahetus ei too muutust poliitikas, kuid see pole meie määrata.

Sinu enda Äripäeva intervjuu lõpus ütlesid, et tuleks aeg maha võtta. Ma ei oskaks seda paremini sõnastada. Erakonna meeskond tegi Sinu Presidendiks saamiseks palju tööd. Kui erakonna auesimees ütleb, et tahaks uut erakonda, sest eelmine ei taganud talle kokkuleppeid Edgariga või Eesti rahva toetust, siis vabanda, aga armastust väevõimuga ei saa.

Seepärast arutame, hea, et sain vastata.

Lugupidamisega,

Reimo Nebokat

Reformierakonna peasekretär

