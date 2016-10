Puhastamata klaasidega auto põhjustas õnnetuse

Kaire Reiljan

Enne liiklusse asumist tuleb autoaknad lumest ja jääst korralikult puhastada. Foto arhiiv

Kolmapäeval, pärast esimest öökülma, põhjustas korralikult jääst puhastamata klaasidega sõiduk Kastani ristmikul liiklusõnnetuse.

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juhi Tarmo Tomsoni sõnul ei märganud Kuuse tänaval sõitnud Daewoo juht piiratud nähtavuse tõttu Kastani ristmikul teed Tamme tänaval liikunud Opeli juhile ja sõitis sellele küljelt otsa. „Roolis olnud naisterahvas ilmselt arvas, et küll ventilaator akna puhtaks teeb, aga ei teinud piisavalt,” ütles Tomson.

Õnnetuses inimesed viga ei saanud, kuid mõlemad sõidukid said tugevaid kahjustusi. Juhid said kohapeal kokkuleppele ning menetlust ei alustatud.

Samal hommikul juhtis politsei veel mitme sõidukijuhi tähelepanu vajadusele aknad ja peeglid korralikult puhtaks teha.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Laurmanni sõnul on lähenevate talvekülmadega väga tähtis hoida sõiduki aknaklaasid jääst ja lumest puhtad. „Võimatu on tagada enda ja teiste liiklejate turvalisust, kui liikuva sõiduki juht ei näe enda ümber toimuvat,“ selgitas ta.

„Seadusest tulenevalt peab sõidukijuht enne sõidu alustamist veenduma, et tema vaateväljas ei oleks midagi sellist, mis takistaks nähtavust. Enne sõitma asumist peab sõidukiklaasid jääst ja lumest puhastama,“ lisas Laurmann.

„Panen kõigile sõidukijuhtidele südamele, et lisaks sellele tuleb läheneval talveperioodil jälgida, et sõiduk saaks ka lumest korralikult puhastada. Väga ohtlikud on olukorrad, kus eessõitva sõiduki küljest kukkuvad lumeräitsakad taga liikuvale sõidukile esiklaasile maanduvad. Kutsun üles kõiki sõidukijuhte hoolima ja teiste liiklejatega arvestama,“ sõnas Laurmann.

Talvekülmade saabudes peab arvestama, et sõiduki aknad tuleb jääst ja lumest puhtana hoida.