Pärnumaa ja Lõuna-Läänemaa plaanitakse fiiberoptilise võrguga ühendada

Valguskaabli paigaldamine Noarootsi vallas. Foto: Urmas Lauri

Samal ajal, kui pea kogu Eesti vaidleb tuliselt maa kiire internetiga katmise osas, on hakkajad pärnumaalased otsustanud asja päriselt teoks teha. Nimelt on nad käima lükanud projekti Digitee, millel on julge eesmärk: kõigi Pärnumaa elanikeni valguskaabliga internetiühenduse toomine, kirjutatakse Geeniuses.

“Mujal Eestis nii mastaapset asja ei tehta,” möönab projekti juht Valdor Telve. Üle-Eestilist baasvõrku ehitav Eesti Lairiba Arenduse sihtasutus (ELASA) ja ka suured telekomioperaatorid nagu Telia on öelnud, et kodudesse kiire internetiühenduse toomiseks peaks kogukonnad ise initsiatiivi võtma ja organiseeruma. Täpselt seda Pärnumaal tehaksegi, aga mitte küla või valla kaupa, vaid terve maakonnaga. “Meie idee oli võtta vastu väljakutse, teha asja suuremalt ja saada mastaabiefekt,” seletab Telve.

Pärnumaalastele ülikiire internetiühenduse toomise taga on kolme asutuse, Pärnu maavalitsuse, Pärnumaa omavalitsuste liidu ja Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse ühisprojekt Digitee. Telve sõnul on praegu pooleli ettevalmistav etapp ja aasta lõpuks tahetakse veebiküsitlusega kokku koguda kõigi elanike huvi, kes ülikiirest internetiühendusest huvitatud on.

Digitee projektis osalevad ka Lihula ja Hanila vald Läänemaalt.