Nebokat kritiseeris teravalt Kallase väljaütlemisi (1)

Nebokat kritiseeris teravalt Kallase väljaütlemisi



Reimo Nebokat. Foto: Urmas Lauri

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat nimetas kummaliseks erakonna auesimehe Siim Kallase kriitikat Reformierakonna aadressil ning soovitas Kallasel aeg maha võtta.

“Erakond toetas Siim Kallast nii riigikogus kui valimiskogus. Mõlemas sai Siim Kallas parima tulemuse ja tänas erakonda toe eest. Seetõttu on kummaline tema tänaseid väljaütlemisi lugeda,” teatas Nebokat erakonna pressiesindaja vahendusel.

“Mõistan inimlikult, et Siim Kallas on kibestunud, et ta ei saanud presidendiks. Ütleme siis nii, nagu asjad on – see oleks olnud võimalik vaid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonnaga koostöös,” sõnas Nebokat. Ta märkis, et Reformierakond on välistanud koostöö Savisaarega juba 2007. aastast.

“Aga ometigi ihaldab pidevalt keegi seda sõprust Kremli-meelsuse esindajaga. Nimetades seda seejuures rahulolematuseks erakonna juhtimisega. See ongi see põhiline erimeelsus, pole ju ammu saladus, et Siim Kallas, Rein Lang ja mõned veel on Hundisilmal külalised olnud. Erakond seda ei poolda ja nii ka jääb,” sõnas Nebokat.

“Kui Siim [Kallas] sellega rahul ei ole või on pettunud Eesti rahva või valijameeste otsuses, siis soovitan tal kindlasti aja maha võtta, sest kibestumisega saab sündida vaid halbu asju ja ebaõnnestunud ütlemisi,” ütles Nebokat.

Reformierakonna praeguse juhtimise suhtes kriitiline erakonna auesimees Siim Kallas ei välistanud uue partei loomist, kirjutab Äripäev reedel. “See on keeruline asi. Ma ei taha öelda ka, et see täiesti välistatud on, aga on vara veel. Peab mõtlema,” ütles Kallas vastuseks ajalehe küsimusele uue erakonna loomise kohta.

Kallas lisas, et tema jaoks on hetkel võtmekohaks see, kuidas Reformierakond edasi liigub ja kas tunnistatakse suuri lahkhelisid erakonna sees või mitte. Palju sõltub erakonna hoiakust, kui sammutakse edasi ühtse perena, justkui kahte vastasleeri poleks eksisteerinud, siis see pole Kallasele vastuvõetav. “Üks suur seltskond mind ei tahtnud – see oli selge. Ja ka presidendivalimistel oli see ju selge. Kunagi varem pole seda olnud, et on mingi otsus ja nad ei lase ennast sellest segada,” sõnas Kallas.