MTA tuletab meelde maamaksu tähtaja möödumist

Toimetanud Urmas Lauri

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab järgmisel nädalal meeldetuletuse neile 12 000 inimesele, kellel jäi tähtajaks tasumata kuni 50-eurone maksusumma. Suurem osa teavituse saajatest moodustavad inimesed, kellel jäi oktoobri alguses tasumata maamaks.

Meeldetuletus saadetakse kas SMS-i või e-posti teel. „Soovitame inimestel leida võimalus maksusumma tasuda, sest iga tähtaja ületanud päeva eest lisandub intress 0,06 protsenti päevas ehk 50-eurose võla puhul lisandub tasumata summale iga kuu peaaegu üks euro. Seeläbi võib maksusumma kuhjuda ning tasumise keerulisemaks teha,“ selgitas maksu- ja tolliameti tulude osakonna talitusejuhataja Maila Heile.

Ühtlasi soovitab Heile kõigil e-maksuameti/e-tolli kasutajatel ka oma kontaktandmed aegajalt üle vaadata, et need ajakohased oleksid. „Ikka võib juhtuda, et mõni tähtaeg unustatakse ja makse jääb õigeks ajaks tasumata. Omades inimeste kehtivaid kontakte saame kohe kas meili peale või telefonile siis ka meeldetuletus saata,“ lisas ta.

Kokku on kuni 50-euroseid võlgasid 327 867 euro ulatuses, suurema osa sellest moodustab maamaks, mille tasumise tähtaeg oli oktoobri alguses. Vähem on tulumaksu ning sotsiaalmaksu võlgnevusi. Nende isikute teavitamisega, kelle võlg on suurem kui 50 eurot, on juba alustatud.

Maksu on kõige lihtsam tasuda e-maksuametis/e-tollis, kuhu sisse logides leiate kohe avalehelt lingi „Alusta maksmist“.