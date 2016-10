Laupäeval on hõimupäeva puhul Eestis lipupäev

Laupäeval, 15. oktoobril on hõimupäev. Sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühise soome-ugri kultuuripärandi teadvustamiseks ja teiste hõimuvendade toetuseks võivad Eesti lipu heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse päikesetõusul ja langetatakse päikeseloojangul.

Hõimukuul on juba traditsiooniks kujunenud, et toimuvad soome-urgi kultuuripärandit tutvustavad kontserdid, saab vaadata temaatilisi filme ning osaleda kirjandusüritustel. Igal aastal on hõimupäevadeks Eestisse kutsutud ansambleid, kirjanikke, kunstnikke ja teisi külalisi Venemaa soome-ugri aladelt, aga ka Soomest ja Ungarist.