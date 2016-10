Lähiajal püsib külm ja sajuta ilm

Lähiajal ilm oluliselt ei muutu – päevad on sajuta ja tuulevaiksed, kuid püsivad sügiseselt külmad.

Lähipäevadel sadu ei ole ja tuul on nõrk, kuid päikest on näha harva ja kohati on õhutemperatuur üsna madal. Öösiti tuleb mõnel pool juba kuni kolm kraadi külma.

Täna (14. oktoobril) katab Põhja-Euroopat võimas kõrgrõhuala ja selle kese püsib Botnia lahe kohal ning selle läheduses on Eesti ilm sajuta ja vaikne. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, rannikul kuni +6°C, päeval tõuseb 5..8°C-ni.

Laupäeval (15. oktoobril) tuleb kõrgrõhkkonna kese meile lähemale ning on pühapäeval (16.10.) Eesti kohal. Ilm püsib rahulik ja suurema sajuta. Suuremal osal Eestist võib taevas püsida madal pilvekiht ja sellest kohati ka veidi vihma tibada (saju tõenäosus rannikul 25%, põhjarannikul kuni 50%). Õhutemperatuur on öösiti 0..+4, kui taevas selgineb, siis langeb kraad-kaks madalamale, rannikul on kuni +7, päeval 5..9°C.

Esmaspäeval (17. oktoobril) libiseb kõrgrõhkkond üle Eesti Venemaa poole ja tuul pöördub lõunakaarde ning pärastlõunal muutub saartel tugevamaks. Pilvekihti tekib selgemaid laike ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur öösel -4..+1, rannikul kuni +7°C, päeval 6..8°C.

Teisipäeval (18. oktoobril) ulatub üle Eesti kõrgrõhkkonna loodeserv. Ilm on valdavalt sajuta, vaid saartel suureneb saju võimalus 25%-ni. Läänemerele laieneva madalrõhkkonna serva tõttu jätkub lõuna- ja kagutuule tugevnemine. Õhutemperatuur öösel -2..+3, rannikul kuni +8°C, päeval 5..8°C.

Kolmapäevaks (19. oktoobril) on prognoospilt ikka vastuoluline. Antitsüklonaalse protsessi jätkumisel püsib meil sajuta, aga võrdlemisi tugeva kagutuulega ilm. Öö on 0°C lähedase, päev 3..8°C-ga. Kui läänest lähenev madalrõhkkond on aktiivsem ja suudab üle Läänemere laieneda, siis jõuavad päeval meile vihmapilved, tänastel andmetel on saju võimalus mandril ~25%, saartel ~50%. Puhub tugev kagutuul ning õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 3..8°C.

Neljapäeval (20. oktoobril) püsib Eesti kõrg- ja madalrõhkkonna piirimail. Kesk-Euroopa poole liikuva madalrõhkkonna Eestini laienemisel on mandril vihma tõenäosus 25% ja saartel kuni 50% ringis. Venemaal püsiva kõrgrõhkkonna ülekaalu korral on ilm sajuta. Tuule prognoos on ühtsem ja suure tõenäosusega puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur öösel -1..+4, rannikul kuni +8°C, päeval 4..9°C.

