Läänemaa ühisgümnaasium võitis 10.-12. klasside jalgpalliturniiri

Jaanus Getreu

Nädalavahetusel Haapsalus peetud Läänemaa koolispordi liidu 10.-12. klasside jalgpalli meistrivõistlustel osales viis võistkonda.

Gümnaasiumis õppivate noormeeste turniir on olnud alati väga huvitav. Peakohtunik Aavo Tomingas tõdes, et turniiri sai kindlalt pidada ka taseme poolest väga heaks. Põhjus muidugi lihtsamast lihtsam – kõikides võistkondades tegid kaasa noorsportlased, kes ka igapäevaselt treenivad ja osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel.

Rohkemgi veel – kõikides võistkondades oli ka mängijaid, kes teevad kaasa Eesti meeste jalgpalli meistrivõistlustel, klubideks Läänemaa JK Haapsalu, Lihula JK, Keila JK, Kärdla Linnameeskond.

Mängud näitasid, et võitjat ette ennustada oli keeruline. Veidi parem oli teistest Läänemaa ühisgümnaasiumi esimene võistkond, kes turniiri nelja võiduga ka võitis. Kõik teised aga näppasid üksteiselt punkte ja lõplik paremusjärjestus selgus pärast viimast mängu.

Läänemaa ühisgümnaasiumi meeskonnas mängisid: Siim Pikkaro, Morten Saar, Jako Kariste, Artur Matto, Kristo enn, Mikk Päeske, Joosep Altmets, Andres Dobõsev-Proosväli. Õpetaja Aavo Tomingas.

Hõbemedalid võitis Läänemaa ühisgümnaasiumi teine võistkond (õpetaja Aavo Tomingas). Sellele võistkonnale kuulusid võidud Lihula ja Noarootsi üle.

Pronksmedalid said kaela Lihula gümnaasiumi jalgpallurid (õpetaja Mairo Kanter). Lihula poisid alistasid Haapsalu kutsehariduskeskuse ja Noarootsi.

Neljandaks tuli Haapsalu kutsehariduskeskus (õpetaja Mehis Ehanurm), kelle kontosse jäi võit teise koha omaniku Läänemaa ühisgümnaasiumi II võistkonna üle ja viik Noarootsiga.

Viies koht kuulus Noarootsi gümnaasiumile (õpetaja Silver Schönberg), kes viigistas Haapsalu kutsehariduskeskusega.

Õppeaasta esimese poole jalgpalliturniirid on sellega Läänemaa koolidele peetud. Sügisel toimunud turniiride järel on edukaim kool Lihula gümnaasium, kes on võitnud kolm medalit, neist kaks kuldset.

Veel on medalid kaela saanud Läänemaa ühisgümnaasiumi, Taebla gümnaasiumi, Risti kooli ja Haapsalu põhikooli spordilapsed.

