Avatud mänguväljade festivalil osalevad ka Haapsalu muuseumid

Toimetanud Kaire Reiljan

Iloni Imedemaa on üks Haapsalu muusuemitest, mis avatud mänguväljade festivalil külastajaid ootab. Foto arhiiv

Laupäeval algaval muuseume ühendaval festivalil Avatud mänguväljakud" löövad kaasa ka Haapsalu muuseumid.

Sügisese koolivaheaja aegu, 15. oktoobrist – 6. novembrini toimuva muuseume ühendava festivali raames pakutakse lastega peredele ja noortele koolivaheajaks lõbusat ja harivat vaba aja veetmise võimalust. Merekultuuriaasta puhul on festivali põhiteema "Mere lood" ja iga muuseum jutustab spetsiaalselt festivaliks loodud vahvate mängujuhiste abil merest oma vaatenurgast.

Ürituse korraldaja Jelena Tšekulajeva sõnul on festival peredele hea ajend koos huvitavalt ja lõbusalt aega veeta. Mängujuhised suunavad vanemaid ja lapsi omavahel erinevatel teemadel arutama, mis arendab lapse ja vanema vahelist suhet. Ettevõtmise teine eesmärk on innustada lapsi ja noori muuseume külastama, et nad tunneksid end näitustel hästi ning leiaksid ka edaspidi tee muuseumisse.

Haapsalus on festivaliga seotud Iloni Imedemaa, Haapsalu raekoda, Haapsalu piiskopilinnuse muuseum, Raudtee- ja sidemuuseum, Rannarootsi muuseum ja Haapsalu lasteraamatukogu.

Avatud mänguväljade festivalil osaleb üle 30 muuseumi Eesti eri paigus. Festival jaguneb põhi- ja paralleelprogrammiks. Põhiprogrammis moodustavad Tallinna, Viimsi, Haapsalu, Tartu ja Tartumaa muuseumid ja raamatukogud omamoodi mänguväljad, mis on suunatud eri vanusegrupile: kuni 3-aastased, 4–6-aastased, 7–10-aastased ja 11–14-aastased. Muuseumide avastamiseks on lastele ja noortele loodud temaatilised mängujuhised. Osalejad on muuseume külastama oodatud neile sobival ajal.

Paralleelprogramm hõlmab konkreetseid sündmusi Tallinnas, Tartus ja Valgas. Festivali programmiga on võimalik tutvuda www.avatudfestival.ee. Osa üritustest on vene keeles.

festivali korraldab Elamusõppe Labor MTÜ ning toetavad kultuuriministeerium, Tallinna Kodurahuprogramm, Eesti Kultuurkapital, Tallinna kesklinna valitsus, Tartu Kultuurkapital, Haapsalu linnavalitsus, Hooandja. Festivali meediapartner on Lastejaam.

Maarja Kõuts

SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid kommunikatsioonijuht