Veetorustike läbipesu

Haapsalu Veevärk AS teatab, et parema veekvaliteedi tagamiseks on neljapäevast, 13. oktoobrist kell 22 kuni reede, 14. oktoobrini kell 01 Nigula ja Pälli küla veetorustike läbipesu.

Palume selleks ajaks sulgeda pealevoolukraan veemõõdusõlmes.

Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast.

Haapsalu Veevärk AS