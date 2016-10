Urmas Sukles: Haapsalu ja Ridala ühinemine ei paku vist inimestele pinget (2)

Lemmi Kann

Haapsalu linnapea Urmas Sukles oli sunnitud nentima, et Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemine suurt publikut kohale ei too. Foto: Arvo Tarmula

Täna õhtul kell viis algas Haapsalu kultuurikeskuses Haapsalu linna ja Ridala valla esimene avalik ühinemiskoosolek. Lisaks Haapsalu linnavalitsuse ja Ridala vallavalitsuse ametnikele oli kohal ka kolm huvilist linnas ja vallast.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles nentis, et oli ette arvata, et rahvast eriti palju kohale ei tule. „Inimesed pole vist veel aru saanud, et Haapsalu linn ja Ridala vald ühinevad, või siis ei paku see neile tegelikult pinget,“ märkis Sukles väikse talle omase huumoriga. „Ja ausõna – linnavalitsuse inimesed tulid siia täiesti vabatahtlikult!“

Sukles andis kiirülevaate ühinemisprotsessi käigust ja muuhulgas sellest, mis saab kahes omavalitsuses kehtivatest toetustest – ühtlustatakse suurema summa suunas. „See on kokku lepitud ja vahendid olemas.“

Sukles nentis, et kindlasti tekib aga probleem bussiühendusega. „Praegu saavad tasuta sõita Haapsalu pensionärid ja Ridala lapsed. Uuel volikogul tuleb pead murda, kuidas see tulevikus korraldada.“

Olulisematest ühinemislepingu punktidest leidis mainimist veel uue omavalitsuse staap – see hakkab olema Haapsalu linnavalitsuse hoones.

Ühinemisega kaasneb 1,6 miljonit eurot ühinemistoetust. On kokku lepitud 300 000 eurot sellest läheb ühinemiskuludeks, maapiirkonnad Ridala vallas saavad 500 000 eurot, mida kasutatakse peamiselt seltsimajade korda tegemiseks, valgustuse uuendamiseks ja kergliiklusteede jaoks. Oma osa kavatseb Haapsalu linn hoida omaosaluse tarbeks selleks puhuks, kui õnnestub riigilt saada finantseering põhikooli tarbeks. „Ja ma kahtlustan, et me saame selle finantseeringu,“ märkis Sukles.

Ettekande lõppu jättis linnapea punkti, mis on seni kujunenud kõige suuremaks, kui mitte öelda et ainukeseks tüliõunaks – tulevase ühendomavalitsuse nimi. Sukles kordas kõiki juba varem esitatud argumente. „Meil on praegu käes poti äss ja vahetada see poti kümne vastu ei ole just väga õige tegu,“ ütles ta teema lõpetuseks.

Ühtegi vastuväidet ei kostunud.

Ridala vallavanem Helen Koppa ütles, et kauaaegse vallavalitsuse ametnikuna teab ta kõiki linna ja valla ühiseid rõõme ja muresid. Ta nentis, et on isegi ühe jalaga maainimene ja teisega linnainimene, mistõttu adub eriti teravalt, miks Haapsalu ja Ridala ühinema peavad. „Terves Eesti vabariigis pole vist teist kaht omavalitsust, mis omavaheli nii tihedalt seotud oleks,“ ütles Koppa.

Ta märkis, et inimeste elu läheb ühinemise läbi palju lihtsamaks. Näiteks ei ole lapsevanematel vaja enam töökoha ja lasteaia-kooli- huvikoolide vahel žongleerida ning sissekirjutustega skeemitada.

Küll aga tuleks tema sõnul inimestele selgitada tulevase ühendomavalitsuse nimega seonduvat ja kui vaja, siis näitlikult selles osas, kuidas hakkab välja nägema näiteks talu aadress, kui see kirja panna.

Küsimusi esitati vaid paar.

Üks neist oli täpsustav küsimus Koppale Ridala valla kergliiklusteede kohta ja teine Suklesele Haapsalu linna kõnniteede kohta. „Jõudumööda ikka teeme. Algus on tehtud – me oleme sel aastal umbes 100 000 kõnniteedesse pannud,“ ütles Sukles.

Kuna rohkem küsimusi publikust ei tulnud, tänas Sukles kohale tulnuid ja kuulutas kohtumise lõppenuks.