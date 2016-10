Tuudi rahvakoosolek: sundliitmine oleks hullem

Kaie Ilves

Koonga, Varbla, Hanila ja Lihula ühinevad Lääneranna vallaks, mis hakkab kuuluma Pärnumaa alla. Ühinemiskoosolek Tuudi koolimajas. Foto: Urmas Lauri

Täna Tuudil ühinemise rahvakoosolekul olnud leidsid, et Koonga, Varbla, Lihula ja Hanila valla liitumise kohta Lääneranna vallaks saab hinnangu anda alles kolme-nelja aasta pärast.

„Sundliitmine oleks ikka hullem. See oleks nii, et ühest küla otsast võetakse poiss, teisest tüdruk ja pandaks kokku. Nüüd on liitujad ikka omavahel kokku leppinud,” ütles koosolekule tulnud Peeter.

Peeter ütles, et tuli koosolekule huvi pärast ja et natuke küsida. Teda huvitas, kas Lihulasse võiks tulla mõni suurem kauplus peale seal praegu tegutseva Konsumi.

Selle kohta, et tulevasest Lääneranna vallast saab tõenäoliselt Pärnumaa osa, ütles Scmidt, et vahet pole. „Kui on see asi omavahel kokku räägitud, mis siis ikka,” ütles Peeter.

„Lihula inimene käib ikka Pärnus arsti juures. Eks ta ole rohkem nime küsimus,” ütles koosolekule tulnud Riho maakondliku kuuluvuse kohta.

Ühinemise rahvakoosolekule Tuudil oli tulnud enam-vähem sama palju rahvast kui vallavanemaid ja -ametnikke. Kohal olid kõigi nelja valla vanemad ja volikogu liikmeid. Kokku arutles ühinemise üle kümmekond inimest. Ühinemise vastu ei olnud keegi. Ka ei soovinud keegi ühinemislepingusse muudatusi teha.

Tuudi rahvakoosolekule järgneb täna kell 18 rahvakoosolek Lihula mõisas. Enne Tuudi koosolekut arutleti ühinemise üle Virtsus.