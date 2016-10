President Kaljulaid jääb elama oma koju Nõmmel

BNS

President Kersti Kaljulaid. Foto: Peeter Langovits

President Kersti Kaljulaid jääb elama oma koju Nõmmel ega kavatse Kadriorgu presidendi kantseleiga samas hoones asuvasse ametikorterisse kolida.

„President on jätkuvalt seisukohal, et ta jääb elama Nõmmele,” ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe BNS-ile.

Milliseid ümberkorraldusi seoses turvanõuetega selleks Kaljulaidi kodu juures teha tuleb, Linnamäe öelda ei osanud, märkides, et see on riigipea kaitsega tegeleva politsei- ja piirivalveameti (PPA) vastutusala.

Kaljulaid omab kinnistusraamatu andmeil kinnistut Nõmmel Külmallika põiktänaval.

PPA isikukaitsebüroo juht Andris Viltsin on Postimehele öelnud, et kuigi presidendi uues elukohas Nõmmel tuleb kogu turvasüsteem nullist üles ehitada, täiendavaid piiranguid sellega naabritele ei laiene.