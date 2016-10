Maavanem moodustas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ürituste organiseerimiseks komisjoni

Kristjan Kosk

Lääne maavanem Neeme Suur. Foto: Arvo Tarmula

Lääne maavanem Neeme Suur moodustas Eesti Vabariigi 100. juubeli sündmuste organiseerimiseks 20liikmelise töökomisjoni.

Suur selgitas, et komisjon põhiülesandeks on koguda, vahendada ja levitada informatsiooni Läänemaal kavandatavast Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubeliprogrammist. „Komisjonis on esindaja igast omavalitsusest, peale nende veel olulised inimesed nagu kaitseliidu pealik ja peapiiskop,” lisas Suur. Komisjoni juhiks on maavanem Neeme Suur.

Millal esimene komisjoni koosolek on, Suur öelda ei osanud, kuid ta kinnitas, et hiljemalt on see detsembris. „Ega palju aega enam ei ole, sest esimene juubeliüritused on juba tuleva aasta aprillis, kui tähistakse kunagise Eestimaa ja Liivimaa vahelise piirjoone kadumist,” põhjendas ta.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistatakse üle kogu Eesti ajavahemikul 2017. aasta aprillist kuni 2020. aasta veebruarini.

Töökomisjonid moodustatakse igas maakonnas.

Töökomisjoni liikmeiks saavad:

Neeme Suur, Lääne maavanem; Kristi Erkmann, Lääne maavalitsus; Teele Jurtom, Haapsalu linn; Gülnar Murumägi, Haapsalu Kultuurikeskus; Liivi Ollino, Lääne maavalitsus; Helen Koppa, Ridala vald; Triin Lepp, Noarootsi vald; Varje Paaliste, Lääne-Nigula vald; Raina Jeeberg, Lääne-Nigula vald; Tanel Viks, Vormsi vald; Kristi Märk, Lihula vald; Kristina Kukk, Lihula vald; Arno Peksar, Hanila vald; Deiw Rahumägi, Nõva vald; Rasmus Lippur, Kaitseliidu Lääne malev; Jüri Bachman, Kaitseliidu Lääne malev; Tiit Salumäe, piiskop; Leevi Reinaru, EELK Lääne praost; Marju Viitmaa, Rahvakultuurikeskus; Ene Sarapuu, MTÜ Kodukant Läänemaa