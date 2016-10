Haapsalus tuleb esimene ööKEAT

Kaire Reiljan

6. klassid on ohutusalastes teadmistes mõõtu võtnud juba kuus aastat, gümnaasiumid teevad seda esimest korda. Foto arhiiv

Neljapäeva hilisõhtul peetakse Haapsalus esimest korda gümnaasiumidele mõeldud võistlusmängu Kaitse end ja aita teist (KEAT).

Kella 19.30 paiku stardib tosin kuueliikmelist võistkonda, kes peavad üles leidmas linna eri paigus asuvad kontrollpunktid ja neist igas mõne ülesande lahendama. Võistlus saab läbi südaööks.

Enamik ülesandeid on seotud ohutusega – kontrollpunkte korraldavad politsei, pääste, maanteeamet, Kaitseliit, Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästrühm. Kuid tegevust pakuvad ka pitsikeskus, Lääne Elu, spordiliit Läänela jt.

Võistlusmängu peakorraldaja, Haapsalu politseijaoskonna noorsoopolitseiniku Sirje Treimanni sõnul viiakse mäng läbi õhtupimeduses, sest gümnaasiumiealised liiguvad rohkem ringi ka pimedal ajal. „Jälgime ka seda, kuidas nad linnas kontrollpunktide vahel liiguvad ja end ka nähtavaks teevad,” selgitas ta.

Haapsalus saadi idee sedalaadi võistluse korraldamiseks sai ta Järvamaalt, kus ööKEATid on toimunud juba kolm aastat. Järva politseijaoskonna noorsoopolitseiniku Malle Hermansoni sõnul sai võistlus alguse sellest, et 6. klassis päevasel KEATil osalenud noored soovisid vanemates klassides midagi sarnast läbi teha, aga seda juba öösel. „Noorte tagasiside on olnud väga positiivne,” kinnitas Hremanson.

Samalaadset 6. klassidele mõeldud ohutusalast võistlusmängu Kaitse enda ja aita teist on Läänemaal kevadeti korraldatud juba 2010. aastast.