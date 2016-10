Haapsalu linn ja Ridala vald andsid välja ühinemislehe

Kristjan Kosk

Ühinemisleht. Foto: Kristjan Kosk

Tänaseks on jõudnud iga Haapsalu linna ja Ridala valla elaniku postkasti ühinemisleht.

Ühinemislehes saavad sõna Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Ridala vallavolikogu esimees Olev Peetris. Sukles räägib ühinemislehes, et nüüd on õige aeg lõpetada segadus Haapsalu ja tema äärealade Uuemõisa, Paralepa või Valgevälja territoriaalse kuuluvuse üle. „Haapsalu inimesed peavad omaks neid Ridala asulaid ja nende alulate inimesed peavad omaks Haapsalut,” märgib Sukles.

Peale selle küsib Sukles, kellele ja kas on Haapsalu ja Ridala ühemine kasulik. „Praegu oleme nagu kaks leibkonda, kes elavad küll ühes korteris, kuid püüavad selles ühises eluruumis tõmmata tekki enda poole niipalju kui võimalik,” vastab Sukles.

Peetris kirjutab ühinemislehes, et Ridala ühinemiskomisjon on pidanud seitse koosolekut ja jõudnud arusaamisele, et ühinemine on kasulik mõlemale poolele. „Meie inimesed ei kaota midagi. On see siis haridus, huviharidus või sotsiaalhoolekanne,” ütleb Peetris.

Ühinemisläbirääkimiste konsultant ja Tallinna ülikooli avaliku halduse lektor Kerstin Kattai sõnab ühinemislehes, et ühinemist tuleks käsitleda võimalusena siduda tänaste omavalitsuste tugevused. „Ridala valla tugevad külad ja kogukonnad võiksid anda tõuke linnalistele kogukondade aktiviseerumisele Haapsalus,” kirjutab Kattai ühinemislehes.

Lehes on ka täies mahus avaldatud Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisleping.

Ühinemislehe tiraaž on 8500 eksemplari. 7000 lehte jõudis postkastidesse. Ülejäänud 1500 lehte lähevad Haapsalu linnavalitsusse, Ridala vallamajja ja raamatukogudesse, kus lehti samuti jagatakse. Osa lehti jagatakse laiali ka avalikel ühinemiskoosolekutel.

Haapsalu linnavalitsuse pressiesindaja ja ühinemislehe toimetaja Tõnu Parbus rääkis, et ühinemisleht ilmub uuesti novembri esimesel nädalal. Kuni 24. oktoobrini on rahval võimalik teha ühinemislepingusse muudatusettepanekuid. „Uus leht ilmub vahetult enne rahvahääletust ja lehes on kõik muudatused valdkondade kaupa lahti kirjutatud,” selgitas Parbus.

Ühinemislehe väljaandmine läks Haapsalu linnale maksma umbes 2000 eurot. „Me pole Ridalaga arutanud, kas ja millises mahus nemad lehe ilmumist rahastavad,” ütles Parbus.

Lehe küljendas Ivar Soopan.

Ühinemisleht on veebis loetav siin.