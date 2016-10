Ärileht: President Ilvese mitte kunagi ühtegi turisti näinud Ärma „turismitalu” sai 170 000 eurot toetust

President Toomas Hendrik Ilves sai endale Eesti ja Euroopa maksumaksja toel toretseva talukoha. Foto: arhiiv

Ilvesed said enne Kadriorgu asumist 17 kuuga talu valmis ehitada, kuid päris turiste pole tallu turvakaalutlustel kunagi lubatud, kirjutab Ärileht.

President hakkas hoopis ise talus üürnikuks ja maksis esmalt Evelin Ilvesele ja hiljem juba talle endale kuuluvale Ermamaale selle eest üüri.

Nüüd otsustas ametist vabanenud Ilves, et ei soovi ka tulevikus oma kodus turiste näha, ja tegi selleks eile 19 039-eurose ülekande EAS-ile. Sel moel sai Ilves endale Viljandimaal asuva toretseva talukoha, mille eest Eesti ja Euroopa maksumaksja tasus 170 000 eurot, ning endisel riigipeal ei kaasne sellega grammigi kohustusi.

EAS-i eilne teade põhineb 2012. aastal tehtud otsusel, mis tekitab aga imestust. Nimelt väidab toonane juhatuse otsus Maria Alajõe allkirjaga, et president siiski täitis osaliselt toetuse saamise tingimusi, sest ta võõrustas seal oma külalisi.

„Toetuse saaja on täitnud projekti eesmärgi osaliselt, s.o tutvustanud Eestit kui turismisihtkohta ning olnud avatud presidendi külalistele, kellele on pakutud projekti äriplaanis lubatud teenuseid,” seisab nelja aasta taguses dokumendis.

Küsitav on aga asjaolu, et kui presidendi ametiajal oli peatatud isegi toetuse saamise tingimuste täitmine, siis miks arvestas EAS seda ikkagi tingimuste täitmiseks. Samuti väidab otsus, et enne presidendiks saamist õnnestus Ilvestel „17 kuud pärast toetuse otsuse tegemist saadud vara turismi eesmärgil kasutada”.

Tõlkes tähendab see, et tegelikult ei saanud ka tol ajal ükski turist nautida plaanides ette nähtud „unikaalset Erma Parki, mis oleks välja kujundatud avalikuks kasutamiseks kultuuri- ja puhkeobjektina inimestele, kes väärtustavad intellektuaalseid harrastusi”, vaid sel ajal tegeleti talu ehitamise ja renoveerimisega.

