Video: Türgi laevatehase väitel on parvlaev Leiger valmis

Toimetas Lemmi Kann

Parvlaev Leiger Türgi tehases. Foto: TS Laevad

Türgi laevatehas Sefine avaldas YouTube'i keskkonnas video Tallinna Sadama tellitud parvlaevast Leiger, millel on juures kiri, et laev on valmis, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Video võib olla türklaste viis survestada eestlasi laeva vastu võtma.

TS Laevadelt ei õnnestunud ERR-il kommentaare videole ega võimalikule uuele üleandmistähtajale saada.