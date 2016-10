Perearstid nõuavad sotsiaalminister Jevgeni Ossinovskilt patsiendi ooteaja pikendamist (1)

Toimetas Lemmi Kann

Sotsiaalminister Jevgeni Ossinovski. Foto: Arvo Tarmula

Perearstid on teinud ettepaneku pikendada patsiendi vastuvõtuaega seniselt viielt tööpäevalt kümnele, kuna krooniliste haigete arv kasvab, ressursid aga vähenevad, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Möödunud nädalal saatis perearstide selts tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile kirja, kus teevad ettepaneku pikendada seda aega kümne tööpäevani, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Perearstide Seltsi juht Diana Ingerainen kinnitab, et ägeda tervisehädaga inimene peab ka tulevikus pääsema perearsti jutule samal päeval. Nende ettepanek puudutab nn teisi juhte.

Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ülemarst Kristiina Põld ütleb, et kui perearstide ettepanekud nii tööle hakkavad, nagu plaanitud, võiks nende järjekorrad pigem lüheneda. Põllu sõnul on praegu probleem selles, et ägedalt haigestunud patsiendid ei pääse perearsti jutule teisel-kolmandal haiguspäeval ning suunduvad lõpuks ikkagi erakorralise meditsiini osakonda.

Loe pikemalt ERR-i portaalist.