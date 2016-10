Lääne Päästekeskuse Haapsalu päästekomando pälvis Eesti Pimedate Liidu tunnustuse

Toimetas Lemmi Kann

Juba viiendat aastat tunnustab Eesti Pimedate Liit neid inimesi, asutusi ja organisatsioone, kes on eelneva aasta jooksul aidanud nägemispuudega inimeste elukvaliteeti parandada.

"Lääne Päästekeskuse Haapsalu päästekomando päästjad leidsid oma põhitöö kõrvalt aega, et kontrollida Haapsalu nägemispuudega inimeste kodudes küttekollete korrasolekut ja suitsuandureid. Vajadusel paigaldati juhtmega suitsuandur, et pime inimene saaks selle ootamatu häire korral ise välja lülitada," avas Eesti Pimedate Liidu esimees Ago Kivilo Haapsalu päästekomandole osaks saanud tunnustuste tagamaad.

Tänavuste tunnustuse „Aasta tegu 2016“ saajate hulgast võib leida nii suurettevõtte Ülemiste keskus kui ka lavastaja, kondiitri ja Balti Kaitsekolledžiga seotud ühenduse BaltGirls.

„Kuna nägemispuudega inimesed seisavad oma argielus silmitsi suurte raskustega, täname siiralt neid, kes on meie elu rikastanud,“ ütles Kivilo.

Ülemiste kaubanduskeskus on pidanud oluliseks, et ostlemisvõimalused laieneks ka nägemispuudega inimestele. „Ülemistes saab esimest korda Eestis nägemispuudega inimene külastada iseseisvalt suurt kaubanduskeskust. See on suur samm, et kõik meie avalikud hooned muutuks vaegnägijatele ja pimedatele ligipääsetavaks,“ rääkis Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige Jakob Rosin. Värskelt renoveeritud keskuse põrandal on kombatavad juhtteed ning poeuste kõrvale on paigaldatud punkt- ja reljeefkirjas sildid.

Aasta alguses etendus Vabal Laval Martin Alguse näidend „Kes kardab pimedat?“. See tõi Eesti ühiskonna pilgu ette nägemispuudega inimeste argipäeva mured ja rõõmud. Tunnustuse pälvivad lavastuse stsenarist Martin Algus ning Jaanika Juhanson näidendi Terateatris lavastamise eest. Terateater on Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juures tegutsev harrastustrupp, mida juhendab Jaanika Juhanson. Enamik näitlejaist on nägemispuudega.

Ühendus BaltGirls korraldas Balti Kaitsekolledžis heategevusõhtu. Kogutud raha eest kingiti nägemispuudega lapsi õpetavale Tartu Emajõe Koolile ülivajalikud rütmipillid.

Saaremaa harrastusnäitleja Ellen Teemus kohandas Aleksandr Stroganovi mononäidendi „Triikija“ originaalteksti spetsiaalselt nägemispuudega inimestele ja esitas selle meisterlikult kirjeldusetendusena. Etenduse lavastas Maire Sillavee Salme vallateatris.

Tunnustuse pälvivad ka Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna spetsialist Merike Palginõmm, kes on korraldanud Pärnumaa nägemispuudega inimestele elamusrikkaid loodusretki, OÜ Raeoptika, kes on edendanud Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu arvutiklassi tööd ning kondiiter Maire Meldre, kes on samuti nõu ja jõuga toetanud Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu tegevust.

Eesti Pimedate Liidu tunnustus „Aasta tegu 2016“ antakse üle 14. oktoobril tänuseminaril Tallinna Õpetajate Majas.

Tunnustus on seotud rahvusvahelise valge kepi päevaga, mida tähistatakse ülemaailmselt 15. oktoobril. Sel päeval juhivad nägemispuudega inimesed ühiskonna tähelepanu oma erivajadustele. Eestis on valge kepi päeva märgitud alates 1987. aastast.

Eesti Pimedate Liit on üle-eestiline nägemispuudega inimeste ühingute katusorganisatsioon. Liit kaitseb ning esindab nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.