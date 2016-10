Lääne Elu paberleht neljapäeval, 13. oktoobril

Toimetas Lemmi Kann

Haapsalu vehklemishall sai valmis

Eile päästeametilt heakskiidu saanud Haapsalu vehklemishall on valmis. Esimesed võistlused on uues hallis juba sellel nädalavahetusel. Ehitaja Nordlin Ehitus OÜ annab vehklemishalli tellijale Haapsalu Linna Spordibaasidele üle homme.

Riik on Haapsalu pagulastele eraldanud 50 000 eurot

Haapsalu linnale sõjapõgenike eest makstavast 45 000 eurost on poole aastaga kulunud kuuendik ehk 7000 eurot. 4500 eurot on sõjapõgenike starditoetust saanud MTÜ Pagula. See raha on peaaegu otsas.