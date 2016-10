Ratas teatab Keskerakonna juhiks kandideerimisest

BNS



Jaanus Karilaid (vasakult) on juba nädalaid rääkinmud sellest, et Keskerakonna uueks esimeheks peaks saama Jõri Ratas. Foto. Arvo Tarmula

Keskerakonna juhatuse liige ja riigikogu aseesimees Jüri Ratas teatab kolmapäeval erakonna esimeheks kandideerimisest, ütles anonüümsust palunud erakonna juhatuse liige.

Keskerakonna juhatuse liige kinnitas teisipäeval BNS-ile, et Ratas kandideerib novembris peetaval erakorralisel parteikongressil praeguse parteijuhi Edgar Savisaare kõrval erakonna esimeheks.

“Kohalikud valimised on tulemas ja on tarvis tugevat liidrit, kes suudaks kaasa tõmmata ka Tallinna,” ütles juhatuse liige ja kinnitas, et Ratas vastab nendele kriteeriumitele. Ta lisas, et meedias parteijuhi kandidaatideks pakutud Mailis Reps ega Kadri Simson ei sobi selleks.

Keskerakonna kongress peaks partei juhatuse ettepaneku kohaselt toimuma 5. novembril Paides. Selle kokkukutsumist arutab erakonna volikogu laupäeval.