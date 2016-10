Politsei tabas kaks joobes juhti

Kaire Reiljan

Esmaspäeva hommikul tabas politsei Kasari silla lähedal kaks alkoholi tarvitamise tunnustega autojuhti.

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juhi Tarmo Tomsoni rääkis, et 16 politseiniku ja üks abipolitsenik kontrollis autojuhte kella 6st 9.30ni. Kokku peatati 338 juhti. Üks tabatud joobes juht oli kohalik, teine naabermaakonnast.

Piirkonnavanem Meelis Laurmanni sõnul on alkoholi tarvitanuna sõiduki rooli istumine vastutustundetu tegu, millega pannakse ohtu nii ennast kui kõiki teisi kaasliiklejaid. „Enne rooli istumist tuleb veenduda, et varasemalt tarvitatud alkohol on organismist täielikult kadunud,“ ütles ta.