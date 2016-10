Möödasõitja fotod: põlenud autost jäi järgi vaid vanametall

Lemmi Kann

"Korralik kärsahais oli üleval," kommenteeris täna hommikul Virtsu sadamasse teel olnud Autolehe toimetaja Elmar Ots, kes möödus sündmuspaigast paar tundi pärast seda, kui päästjad olid põleva sõiduauto juba kustutatud.

Täna hommikul kell 6.50 sai häirekeskus teate sõiduki põlengust Hanila vallas Ridase külas. Otsa sõnul seisis auto Koti bussipeatuse taskus, ümberringi oli näha kustutamistööst jäänud jälgi ja tunda kirbet kärsahaisu. Ots pakkus, et ilmselt oli auto sõidu ajal süttinud ja juht parkis selle tee äärde. Mootori ja kere järgi otsustades võib tegemist olla diiselmootoriga Volkswagen Jettaga, aga kuna auto põles piltlikult öeldes maani maha, on see muidugi oletus.

Päästeameti pressiesindaja ütles, et hetkel neil esialgsest rohkem infot veel pole.

Teada on, et õnnetuses keegi viga ei saanud.

Fotod: Elmar Ots