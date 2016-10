Maanteeamet: julge olla silmapaistev!

Gerli Grünberg, maanteeamet

Eelmisel aastal jättis liikluses elu 24 jalakäijat, kellest 16 sai surma pimedal ajal. Neist vaid kolm kandis helkurit.

Eestlased on küllaltki veendunud helkuri vajalikkuses – viimaste küsitluste järgi peab üle 14aastastest helkurit vajalikuks 91 protsenti ja lastest suisa 99 protsenti. Tegelikult kinnitab oma rõivale mõne nähtavaks tegemise vahendi vaid 66 protsenti täiskasvanuist. Üldjuhul on need naised, üle 65aastased; maakonnakeskuste, väiksemate linnade ja alevite elanikud ning inimesed, kes liiguvad võrdselt nii autoga kui ka jalgsi.

Kuidas aga säästa nende elu, kes ei kanna reflektorit seetõttu, et pole leidnud sobivat või on ostetu kaotanud? Valdavalt on need 19–34aastased, mehed, tallinlased, igapäevased autosõitjad ja suures osas ka muukeelsed kodanikud.

Ilmselt on paljud pimedas liikunud jalakäijad imestanud, miks autojuhid neid ei näe. Roolikeerajad seevastu on üle elanud ehmatushetki, kui ilmub ootamatult tee äärde tume siluett, mis niisama müstiliselt kaob.

Nottinghami teetööline Percy Shaw oli ligi 80 aastat tagasi valgustamata teel sõites samas seisus. Selles abitus ja ebaturvalises situatsioonis tekkis tal aga geniaalne idee, mis viis helkuri leiutamiseni. Nimelt märkas mees teepervel kassi, kelle silmad peegeldasid autotulede valgust. Kassi, aga ka süvaveekalade ja maismaakiskjaliste silmade võime peegeldada silmadele langenud valgust saigi esimese helkuri tehnoloogilise lahenduse aluseks.

Mitmesuguse suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri kõrvale on viimastel aastatel lisandunud palju innovatiivseid lahendusi, mis pakuvad iseseisvalt või koos klassikalise helkuriga pimeda ajal liikudes tõhusat kaitset.

Maanteeameti, Prike ning kindlustusseltside Seesam, IF ja PZU koostöös sündinud helkurikampaania „Olen silmapaistev” keskmes ongi nende tutvustamine ja seeläbi inimeste inspireerimine. Valik on lai ning igaühe tarbeks leidub sobiv toode.

Kindlasti tuleb aga arvestada, et kõigil toodetel ei pruugi olla kehtivat sertifikaati. Kuigi kasutatud materjal võib vastata tehnilistele nõudmistele, pole väiketootjal alati põhjust taotleda aja- ja ressursimahukat CE-märgistust. Teisalt kuluvad helkurribadega rõivad ja helkurspreiga üle pihustatud esemed kasutamisel ning aja jooksul nende peegeldavad omadused kahjustuvad. Helkurribadega väliriiete keskmiseks „elueaks” peetakse kuni 25 pesukorda.

Liiklusohutuse seisukohalt on kõik uudsed lisavahendid enda märgatavaks tegemisel väga soositud. Ülekäigurajal, kõnniteel või bussitaskus oodates, aga ka maanteed ületades ei paista vaid ühele kehapoolele kinnitatud reflektor sõidukijuhile küllalt hästi silma ja tal ei jää aega ohuseisule adekvaatselt reageerida. Sestap on soovitav kanda korraga mitmeid eri funktsioonidega valgustpeegeldavaid tooteid, millest üks peaks olema sertifitseeritud.

Nimetame neist kõige põnevamad, mis sobivad noorele ja vanale, tervisesportlasele ja ka pühapäevajalutajale.

10 ägedat võimalust olla märgatav

Helkuraerosool on mugav pihustatav vahend jalgrattaraamile, lapsevankri ratastele, rõivastele, jalatsitele, seljakotile ja kiivrile. Saadaval mitmesugustele materjalidele. Arvestada tuleb, et helkursprei kiht ei püsi igavesti, mistõttu tuleb esemeid regulaarselt aerosooliga värskendada.

Laetav helkur koosneb plasthelkurist ja silikoonkestast, mis helendab pärast loodusliku või tehisliku valguse käes laadimist. Sobib eriti keskkonda, kus on kehv või olematu tänavavalgustus. Mugav paigaldada riiete, selja- või koolikoti külge.

Rattasusside katted on hea nähtavuse tagamiseks enamasti neoontoonis. Pealegi kaitsevad need jalanõusid pori ja mustuse eest ning tagavad lisasoojuse.

Helendav seljakotikate on erksat värvi ja kaetud valgustpeegeldavate ribadega, mis tagavad pimedal ajal nähtavuse kuni 100 m kaugusele. Veekindel materjal kaitseb koti sisu ka vihma eest!

Helkurtraksid on saadaval mitmesuguse lõike ja disainiga. Sobivad nii tervisesportlasele, jalg- kui ka mootorratturile. Efekti tagavad neoonvärv ja helkurribad. Elastset vööd saab oma kehakuju järgi parajaks timmida.

Helkurlõngast ja -niidist tooteid saab osta valmis kujul, kuid käsitööhuvilisele on ka spetsiaalne helkurniiti sisaldav helkurlõng. Saadaval on samuti helkurniit, mida saab koos meelepärase lõngaga kududa mütsidesse, sallidesse ja kinnastesse ning kasutada heegeldamiseks ja tikkimiseks.

Helkurkleebiseid on mitmesuguse kuju ja suurusega, kuid eelistada võiks CE-märgistusega variante. Need tagavad hea nähtavuse nii rõiva selja- kui ka esiosale ja eri kõrgustele paigutatult. Uudse lahendusena pakutakse helkivaid helkurkangast kujundeid, mida saab riietele kinnitada triikrauaga.

Helkurteip on tugeva liimiga peegeldav 3M materjal, mida saab sobivasse suurusesse lõigates kasutada igal pinnal. Eriti lihtne on selle abil teipida oma käimiskepid silmatorkavaks.

Helkurpulgad jalgrattakodaraile on efektsed, lihtsalt paigaldatavad sertifitseeritud pulgad, mis helgivad 360 kraadi.

LED-jalanõud on LED-ribadest tallaga, mida on saada nii lastele kui ka suurtele.

Siinnimetatu on vaid murdosa võimalustest. Helendavad tossupaelad, helkurprossid ja käsitööhelkurid, LED-kõrvarõngad, helkurseljakotid, helkurribadega kodumaine rõivadisain ja palju muud ootab avastamist.

Näita, kuidas sina end nähtavaks teed. Lae üles oma foto lehele silmapaistev.ee ja osale auhinnamängus.

Fotod: Laura Arum-Lääts ja maanteeamet