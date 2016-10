Lääne maavalitsuse teade

Teemaplaneeringu „Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine” avaliku väljapaneku tulemused



Lääne maavanem võttis 29. juuli 2016. a korraldusega nr 1-1/16/119 vastu Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine”. Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek oli 17. augustist 15. septembrini.

Avaliku väljapaneku ajal esitati maavanemale kokku 8 kirjalikku avaldust. Peale küsimuste ja parandusettepanekute sisaldas kolm kirja ka vastuväidet ehk planeeringulahendusega mittenõustuvat seisukohta. Avalikud arutelud olid 28. ja 29. septembril.

Avalikustamise tulemusel täpsustati planeeritavat trassikoridori Palivere peatuskoha asjus selliselt, et jaamateed oleks võimalik rajada ka peateest idasse (jaamahoonest kaugemale). Võimaliku parkla asukohana lisati planeeringusse Palivere Raudtee tänava piirkond. Lisati nõuded, et tiheasustusaladel ja elamute lähedal tuleb kõrghaljastust raiuda võimalikult vähesel määral ning suure koormusega kergliikluse tarbeks tuleb kaaluda kahetasandilise teeületuskoha vajadust. KSH aruannet täiendati veekaitseliste meetmete asjus ning lisati peatükk kontaktvõrgust tekkiva elektromagnetvälja kohta.

Maavalitsus esitab täiendatud KSH aruande keskkonnaametile ning teemaplaneeringu rahandusministeeriumile järelevalve tegemiseks. Kuna arutelude käigus vastuväiteid esitanud isikutega kokkuleppele ei jõutud, on rahandusministeeriumi ülesandeks nende isikute ärakuulamine ning vastuväidete kohta seisukoha andmine.

Avalike arutelude protokollid ja Palivere peatuskoha täpsustatud joonis on kättesaadav Lääne maavalitsuse kodulehelt http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

Lääne Maavalitsus