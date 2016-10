Kohus karistas arestikambri töötajat aastase vangistusega (1)

Kristjan Kosk

Kaarel Ots Haapsalu kohtumajas. Foto: Arvo Tarmula

Pärnu maakohus mõistis täna aastase vangistuse 77aastase arestikambri töötajale Kaarel Otsale, kes kasutas kahe kinnipeetava peal vägivalda.

Vanglakaristus ei lähe täitmisele kui Ots ei soorita ühe aasta ja kolme kuu pikkuse katseaja jooksul uut kuritegu. Ots tasuma riigituludesse 645 eurot sunniraha.

Kohus leidis, et Ots tekitas füüsilist valu mullu 26. septembril Haapsalu politseijaoskonda toodud naisele, keda Ots sikutas juustest ja lõi teda korduvalt vastu jalgu. Peale selle tekitas Ots valu mullu 11. novembril Haapsalu politseijaoskonda toodud mehele, kelle sõrmed jäid kambriukse luugi vahele.

Kohus viitas vangistusseadusele, mille kohaselt võib ametnik füüsilist jõudu kasutada vaid enese ohutuse tagamiseks. Antud olukordades ei olnud füüsilise jõu kasutamine põhjendatud.

Otsal on võimalik kohtuotsus 15 päeva jooksul edasi kaevata. Otsa advokaat Jaak Siim ütles vahetult pärast kohtulahendi kuulutamist, et suure tõenäosusega kaevatakse otsus edasi.

Ots ütles, et kohtulahend on temale keeleliselt arusaadav kui sisult mitte. Ots on varem korduvalt väitnud, et tema endal süüd ei näe.