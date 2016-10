Katariina Vaabel: halvad harjumused viivad õnnetuseni

Katariina Vaabel, Lääne päästekeskuse ennetaja

Üsna hiljuti juhtus õnneliku lõpuga tuleõnnetus, mille tagajärjed võinuksid halvemal juhul olla väga traagilised.

Päästjad said väljakutse tulekahjule puidust kortermajja. Majast evakueeriti kuus inimest, nende hulgas ka üks väike laps.

Eriti kurb on asjaolu, et õnnetuse põhjustasid inimeste endi harjumused. Tulekahju tekkis kasutuskõlbmatu ahju kütmisest, samuti oli küttekeha uks tuletegemise ajal lahti. Tagatipuks oli toas puuriit, mis võttis lahtisest ahjuuksest kergesti tuld. Mida mõtleb inimene, kes ladustab küttepuid küttekoldega eluruumis? Seda enam, et ahjuuks on katki.

Ilmselt on kõik kodukülastuste tegijad kuulnud ütlemist: „Olen aastaid nii elanud ja midagi pole juhtunud, ei juhtu ka nüüd.” Vaevalt, et seda öeldakse päästjaile, kes on õnnetuspaigas tulekahju kustutanud.

Viimane tilk ses karikas oli mittetöötav suitsuandur. Ei piisa sellest, kui andur on lakke kinnitatud. Suitsuandurist on kasu ainult siis, kui selles on ka töökorras patarei ja andur on regulaarselt hooldatud. Suitsuanduri korrasolekut tuleb kontrollida vähemalt kord kuus. Paha ei tee aga, kui teha seda kord nädalas.

Kortermajas elavad oma pere kõrval ka naabrid. Kas teate, kuidas teie naabrid elavad ja millised harjumused neil on? Kas tehakse toas suitsu või ladustatakse tuppa puid? Kas suitsuandur töötab? Mõelge enda ja oma laste peale ning uurige see välja, sest teie olete need, kes nende halbade harjumuste tõttu kannatavad. Kui naabri juures puhkenud tulekahju ka teie korterisse ei jõua, võivad kuuma- ja veekahjustused olla ikkagi väga kulukad ja tekitada emotsionaalset kahju.

Alanud on küttehooaeg, korstnapühkijate kõige kiirem tööaeg. Loodame, et olete oma elamisse korstnapühkija juba kutsunud, et vältida pikki järjekordi ja hooldamata küttekolletes tekkida võivaid tahmapõlenguid. Märgake ka oma naabreid, kutsuge päästjad kodukülastusele.

Hoolige oma elust ja varast!

Katariina Vaabel, Lääne päästekeskuse ennetaja