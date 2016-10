Haapsalu vehklejad said MK-satelliitturniiril kolmikvõidu

Kristjan Kosk

Läänemaa vehklejad Katrina Lehis, Nelli Paju ja Kristina Kuusk said Oslos peetud MK-satelliitruniiril kolmikvõidu. Foto: vehklemisliit

Vehklemisklubi En Garde epeenaiste Katrina Lehise, Nelli Paju ja Kristina Kuuse kolmikvõit maailma karikavõistluste satelliitturniiril Oslos nädalavahetusel on tugev avaldus pääsuks uuel hooajal Eesti epeekoondisse.

Muuhulgas jäeti seljataha olümpiakogemusega Irina Embrich ja Julia Beljajeva.

Finaalis läksid vastamisi Lehis ja Paju, kus tuli torgetega 15:8 võitjaks Lehis. „Videopildist oli näha, et Paju oli finaaliks juba tühi,” selgitas naiste treener Helen Nelis-Naukas.

Nii Lehis kui ka Paju alustasid alagrupiturniiri vägevalt, võites alagrupis kõik kuus kohtumist. Kuusk alustas turniiri nelja võiduga.

Põhiturniiri alustasid kõige võimsamalt aga Lehis ja Kuusk, kes alistasid vastaseid järgemööda ja ülekaalukalt. Alagrupiturniirilt esimese asetuse saanud Lehis alistas kaheksandikfinaalis torgetega 15:5 rootslanna Viktoria Lejoni, veerandfinaalis Venetsueela vehkleja Patrizia Piovesan Silva 15:6 ja poolfinaalis poolatari Kamilia Pytka 8:7. Nelis-Naukas selgitas, et matš poolatariga oli Lehisele väga raske. „Punkt ühele ja siis punkt teisele, nibin-nabin sai võidu kätte,” iseloomustas treener kohtumist.

Ränk treening tõi edu

Kuusk alistas esmalt norralanna Katherina Malviku 15:4, seejärel rootslanna Asa Linde 15:5 ja veerandfinaalis Eesti jooksva edetabeliliidri Embrichi 15:9.

Paju võitis 16 parema hulgas torgetega 15:9 rootslanna Emelie Mummi ja veerandfinaalis 15:11 poolatari Jagoda Zagalat. Poolfinaalis läksid vastamisi klubikaaslased Kuusk ja Paju. Duelli võitis Paju torgetega 15:9. Nagu eespool mainitud, jäi finaalis peale Lehis 15:8.

Nelis-Naukas tunnistas, et sellist lõppjärjestust ta salamisi lootiski. Põhjus peitunud selles, et kui teised veel puhkasid Rio olümpiast, rassisid Lehis ja Paju juba trenninguil. „Ränk töö pidi end kord tasuma,” nentis treener.

Satelliitturniiri võiduga teenis Lehis jooksvas Eesti naiste vehklemise edetabelis juurde 30 punkti ja astus suure sammu lähemale edetabelijuhile Embrichile. Pärast Norra turniiri on Embrichil 109 ja Lehisel 105 punkti. Kuusk hoiab kolmandat kohta 82 ja Paju viiendat 58 punktiga.

Edetabelipunktid on olulised, sest juba järgmisel nädalavahetusel on Tallinnas hooaja esimene maailmakarika etapp, kus astub võistlustulle ka Eesti koondis. Küsimus on selles, millises koosseisus Eesti vehkleb.

Uus ettepanek juhatusele

Vehklemistreenerite töörühm on teinud vehklemisliidu juhatusele ettepaneku, et MK-etappide koondisse pääseb senise kahe asemel kolm edetabeli esimest. Neljanda sportlase valib peatreener. Juhul kui vehklemisliidu juhatus ettepaneku sellisel kujul kinnitab, vehklevad Eesti koondises peale Embrichi ka Lehis ja Kuusk.

Vehklemisliidu peasekretär Jüri Salm ei ole uut juhatuse koosolekut seni veel kokku kutsunud.

Haapsalust pärit epeevehkleja Marno Allika teenis Oslos meeste epee MK-satelliitturniiril 68 osaleja seas kaheksanda koha. Veerandfinaalis pidi ta tunnistama Londoni olümpiavõitja Venetsueela vehkleja Ruben Limardo 12:9 paremust.

Põhiturniiril alistas Allika torgetega 15:10 rootslase Jonny Reichwaldi, teel kaheksandikfinaali võitis ta kindlalt 15:3 Suurbritannia vehklejat Calum Maynardi ja 16 parema hulgas leedukat Tomas Krasikovast 15:7.

Nii nagu Allika nii lõpetas Limardo ka Sten Priinitsa ja Peeter Turnau turniiri. 32 parema hulgas kaotas Turnau Limardole 7:15 ja 16 hulgas kaotas talle Priinits 11:14. Turniiri võitis rootslane Karl Harmenberg, kes alistas finaalis Limardo 15:13.

Meeste jooksvat edetabelit juhib Nikolai Novosjolov 60 punktiga, kelle järgneb Priinits 51 punktiga. Turnau ja Allika on vastavalt neljas ja viies 30 ja 29 punktiga.

Noored tõid viis medalit

Samal ajal Tallinnas peetud D-vanuseklassi vehklemisturniiril võitis poistest Oliver Laasik. Ta alistas finaalis Nikita Fanukovi 8:7. Ingemar Germ oli seitsmes. Tüdrukuist sai Anneli Proosväli hõbeda. Finaalis kaotas ta Jelizaveta Bobrovale torgetega 5:10. Kleeri Jaan ja Svetlana Trynova said kolmanda koha.

Kadettide vanuseklassis sai Andri Meister kolmanda koha. Poolfinaalis tuli tunnistada Ilian Bobrovi 8:15 paremust.