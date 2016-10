Valitsus esitab Euroopa kontrollikotta Juhan Partsi

Euroopa kontrollikoja Eesti esindaja kandidaat on Juhan Parts, otsustas valitsus täna peetud erakorralisel telefoniistungil.

Peaminister Taavi Rõivas ütles otsust kommenteerides, et üksmeele saavutamine oli praeguses etapis möödapääsmatu ning tunnustas koalitsioonipartnereid konstruktiivse ja lahendustele orienteeritud suhtumise eest. “Olen ka varem öelnud, et Juhan Parts on sellele ametikohale tugev kandidaat. Tema kasuks räägib ainuüksi fakt, et tegemist on endise peaministriga ning kaalu lisab seegi, et Parts on olnud majandusminister ja riigikontrolör,” ütles peaminister Rõivas.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna sõnul on oluline, et valitsuses suudeti saavutada üksmeel. „Tunnustan partnereid konstruktiivse suhtumise eest. Nüüd on oluline keskenduda sisupoliitika otsustele,“ ütles ta.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski lisas, et sotsiaaldemokraatidel on Juhan Partsi sobivuse osas jätkuvalt kahtlusi, kuid otsuse venimine oleks seadnud löögi alla Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse. "Vabanenud koht on vaja täita ning tulime siinkohal partneritele vastu," lisas Ossinovski.

Riigikogu Isamaa ja Res Publica fraktsiooni liige Juhan Parts oli aastatel 2003-2005 peaminister ning aastatel 2007-2011 majandus- ja kommunikatsiooniminister. Ajavahemikul 1998-2002 töötas Parts riigikontrolörina ning aastatel 1992-1998 justiitsministeeriumi asekantslerina.

Parts pidi minema Kersti Kaljulaidi asemele Euroopa kontrollikotta juba mullu, kuid jäi esitamata sotsiaaldemokraatide vastuseisu tõttu.

Vastavalt seadusele esitab Euroopa kontrollikoja liikme kandidaadi valitsus rahandusministri ettepanekul, tutvudes eelnevalt riigikontrolöri arvamusega. Pärast valitsuse heakskiitu esitatakse Euroopa kontrollikoja Eesti-poolse esindaja kandidatuur Euroopa Liidu nõukogule. Kontrollikoja liikme kinnitab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.