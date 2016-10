Tallinna Sadam: Postimehe anonüümne rahvusvaheline ekspert vassib

TS Laevad kinnitab, et Tõllu ja Pireti eest ei makstud Poola laevatehasele peale. Foto: arhiiv.

TS Laevad lükkab ümber Postimehes esitatud väite, nagu oleks Poola laevatehas petnud Tallinna Sadamat kümnete miljonitega.

Postimees kirjutas täna muuhulgas, et Poola tehas, kus TS Laevade tellimusel kahte parvlaevad ehitatakse, ei pea lepingus ületatud aja eest trahvi maksmise pärast muretsema, kuna TS Laevad maksis tehasele nii palju peale, et Poola tehasel on aega kuni kümme kuud, enne kui peale makstud paarkümmend miljonit eurot nulli tiksub.

TS Laevade avaldus täismahus:

TS Laevad seab kahtluse alla Postimehe anonüümse rahvusvahelise merenduseksperdi väited. Tallinna Sadamal on pangagarantiid, mis tähendab, et meie makstud rahad laevatehasele on kaitstud. Ei ole vahet, kas oleme juba maksnud 16 miljonit või 30 miljonit ja halvimal juhul, kui peakski juhtuma nii, et leping jääb täitmata Remontowa poolelt, siis Tallinna Sadam saab oma raha täismahus pangalt tagasi.

Igal juhul on Remontowa huvitatud laeva valmisehitamisest, vastasel juhul tähendaks see ettevõttele keerulist finants- ja majanduslikku olukorda.

Ja kui Postimehe väidetud laeva hind on tunduvalt üle turuhinna, siis tekitab küsimust, kuidas laevatehas leiab sellele kiirelt uue ostja.

Laevatehasega kokkulepitud trahvihind on üle turu keskmise ja on pannud laevatehase pingutama. Tallinna Sadama käsutuses olevate dokumentide põhjal valiti 2013.aastal odavaimad pakkumised, mida erinevad laevatehased tol hetkel pakkusid. Lääne-Euroopa laevaehitajatelt saadud hinnapakkumised olid sealjuures suurusjärgus 36 miljonit.

Eesti majanduse lähiajaloos on jooksnud avalikest kanalitest läbi liinile sobivate neli-viis aastat vanade laevade hinnad 26-27 miljonit eurot. Samas on tänasel juhatusel raske hinnata eelmise juhatuse hinnaläbirääkimisi ja tehtud valikuid.