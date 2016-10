Postimees uutest parvlaevadest: poolakad lüpsid Tallinna Sadamat kümnete miljonitega

BNS

Piret läheb Tallinna Sadamale arutult palju maksma. Foto: arhiiv

Poolakad lüpsid Tallinna Sadamat kümnete miljonitega, kirjutab Postimees.

Tallinna Sadam on rahustanud avalikkust faktiga, et iga lepingus ületatud päeva eest maksab Poola Remontowa laevatehas 37 500 eurot trahvi, kuid selle asjaolu nullib teadmine, et laevu tellides maksis sadam paarkümmend miljonit üle turuhinna. Seega on poolakatel aega venitada mõlema laevaga kuni kümme kuud. Alles siis tiksuvad leppetrahvid nende jaoks nulli.

Kuidas poolakad sellise hinna – 31,5 miljonit eurot laeva pealt – endale välja rääkisid?

Väidetavalt käis see kergelt. Esimesed kaks korda olevat Remontowa eestlastele lihtsalt ära öelnud, sest neil olevat tehases tööd ees. Kui nüüdseks sama projektiga seoses miljonite eurode ulatuses altkäemaksu võtmises kahtlustatav sadama eksjuht Allan Kiil kolmandatki korda poolakate ukse taha ilmus, oli ilmselge, et eestlastelt võib küsida ükskõik millist hinda.

Eesti riigifirma oligi valmis poolakad sõna otseses mõttes üle kuldama. 31,5 miljonit eurot tundub arusaamatult kõrge hind, kui arvestada, et analoogsed laevad valmivad Türgis enam kui kaheksa miljonit eurot tükist odavamalt.

Türgi laevaehituse kvaliteedi üle pole praegu mõtet spekuleerida. Näiteks Saksamaal oldi valmis samal ajal ärimees Vjatšeslav Leedole ehitama uut parvlaeva hinnaga 23 miljonit eurot. Kui Leedo ja tema kompanjon Olav Miil tellinuks kaks laeva, langenuks hind 22 miljonile.