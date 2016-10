Hanila vallavanemal lasub metsavarguse kahtlus (1)

Kristjan Kosk

Hanila vallavanem Arno Peksar. Foto Eduard Laur

78aastane Pärnumaa mees Kaarel Linnamäe on esitanud maakohtule 2000 euro suuruse hagi Hanila vallavanema Arno Peksari vastu.

Linnamäe süüdistab Peksarit selles, et vallavanem korraldas 2014. aasta alguses talgud ja raius tema kinnistult 30 tihumeetrit puitu. „See on minu mets ja keegi pole minult seal raiumiseks luba küsinud,” selgitas Linnamäe, kelle hinnangul oli kahju tehtud poole hektari suurusel alal.

Linnamäel on Hanila vallas Puhtu–Laelatu looduskaitselala puisniite ja metsamaad umbes kümme hektarit.

Keskkonnaameti maahoolduse spetsialisti Kaie Kattai sõnul andis keskkonnaamet Linnamäele 2014. aasta alguses ülevaate, mis hooldustööd tuleb teha ja milliseid toetusi on võimalik nende tööde tarbeks küsida. „Palusime temalt kirjalikke vastuseid, kas ta teeb ise need tööd või laseb kaitseala valitsejal leida töö tegija,” selgitas Kattai.

Kuna Linnamäe ei andnud kuu aja jooksul keskkonnaametile tagasisidet, luges keskkonnaamet sellest välja huvi puudumise ja leidis ise vajaliku töö tegija.

Hooldustöödel raiutud puitmaterjal kuulub seaduse järgi maaomanikule, ent kokkuleppel maaomanikuga võib see jääda ka töö tegijale. See, et töö tegija oleks maaomanik Linnamäega midagi kokku leppinud, on vähetõenäoline, sest Linnamäe kuulis tema maal tehtud hooldusraiest alles hiljem.

Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juhataja Tõnis Ulm selgitas, et inspektsioon käis kohapeal asja hindamas, kuid ei tuvastanud seal ühtegi rikkumist. Teade võimalikust rikkumisest tuli inspektsioonile maaomanikult.

„Kõik hooldustööd olid teostatud vastavalt kaitse-eeskirjadele. Loodusele ei olnud kahju tekitatud,” nentis Ulm. Ulm arvas, et tegu on kahe osapoole vahelise arusaamatusega, milles ei suudeta kokkuleppele jõuda.

Ulm selgitas, et puisniit on liigirikas taimekooslus, mis vajab regulaarset hooldust. „Hoolduse tegemata jätmisest võib sealne liigirikas taimekooslus kahjustada saada,” ütles ta.

Looduskaitseseadus sätestab, et kui maaomanik ise hooldust ei tee, leiab kaitseala valdaja kellegi, kes teeb hoolduse maaomaniku eest.

Hanila vallavanem Arno Peksar ei olnud nõus asja kommenteerima, viidadas sellele, et asi on jõudnud kohtusse. Peksari advokaat Armand Reinmaa lisas omalt poolt, et ei soovi õigusvaidlusi pidada ajakirjanduse vahendusel.

Küll aga viitas Reinmaa looduskaitseseadusele, milles seisab, et kui maaomanik ei nõustu hooldustööde tegemisega või ei jõua tööde tegemises looduskaitse all oleva objekti valdajaga kokkuleppele, ei ole tal õigust takistada kaitstava loodusobjekti valitsejal seda tööd korraldamast.

Linnamäe hagi Peksari vastu tuleb Haapsalu kohtumajas arutlusele esmaspäeval.