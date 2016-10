Haapsalu kunstiklubi avas sügisnäituse

Urmas Lauri

Aide Leit-Lepmetsa nõrkuseks on kassid. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu kunstikooli näituseruumis avati esmaspäeval Haapsalu kunstiklubi sügisnäitus. Näitust saab uudistada 29. oktoobrini.

Sügisnäitusel on eksponeritud 12 kunstniku töid. „Igaüks on natuke sügisteemat käsitlenud,” ütles klubi juhataja Valve Fihlman. Tänavusel näitusel eksponeerivad maale Riina Aido, Taimi Ungerson, Ülo Telgmaa, Valve Fihlman ja Liivi Pais, keraamikat on näitusele toonud Mai ja Ursula Aavasalu, Anu Tamme ning Sveta Malken.

Fihlman lausus avakõnes, et näitusel osalejaist tõstaks ta esile Aide Leit-Lepmetsa, kel on väljas nii maale kui ka keraamikat. „Ma ei saa öelda, et mulle meeldib keraamikat teha, sest ma teen ju kasse,” ütles Leit-Lepmets. „Teised teevad potte, tasse ja muud sellist, mina aga kasse.”

Oma rakuahjust tulnud kasse nimetab Leit-Lepmets emotsioonikassideks. Neid on tal kümne aasta jooksul valminud üle saja. „Kui hakkan tegema, siis vaatan, mis nägu ta on,” kirjeldas kunstnik. „Igaüks räägib oma lugu. Kassi keha, nägu, silmad ja suu annavad emotsiooni. Kui ma kassi vormin, siis teen nägusid kaasa, et saaks oma loo juurde.”

Leit-Lepmets on tellimustööna teinud ka tarbekeraamikat. „Kui ma vabatahtlikult teen, siis teen ikka kasse,” nentis kunstnik. Leit Lepmets ütles, et maalida meeldib talle rohkem. „Seal saab kiiremini oma fantaasiat välja elada,” selgitas ta.

Näitusel esitletud maalide kohta selgitas kunstnik, et talle meeldib unelev seisund. „Sa pead olema rahulolu seisundis, et selline maal sünniks,” ütles Leit-Lepmets. „Mina tahan teha sellist kunsti, et kui inimene seda vaatab, tunneks ta end vähemalt sellel hetkel õnnelikuna, jõuaks arusaamisele, et maailm on elamist väärt.”

Haapsalu kunstiklubi sai tänavu 56aastaseks. „Seega Eesti vanim kunstiklubi,” nentis Valve Fihlman. Klubi juhataja sõnul on kunstiklubi väikeseks jäänud. „Praegu on meil 17 liiget, kunagi oli üle 40,” võrdles Fihlman.

1960. aasta juunis avati Haapsalu kultuurimajas kunsti- ja käsitöönäitus. See näitus oli Läänemaa kunstnike esimene ühisnäitus, mis oli ka aluseks kunstiklubi kujunemisele.