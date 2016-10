O.T.T-i taluturg aeti teenindusmaja eest ära (3)

Lemmi Kann

Läänemaa O.T.T-i taluturg teenindusmaja ees. Foto Arvo Tarmula

Sel neljapäeval olid Läänemaa talunikud viimast korda Haapsalu teenindusmaja parklas oma toodangut müümas, sest maja uue omaniku sõnul tegutses turg seal omavoliliselt. „Teenindusmaja ees meie turgu enam ei toimu,” nentis Läänemaa O.T.T-i üks vedajaid Karin Tiit.

Karin Tiit Tammejuure mahetalust selgitas, et kui teenindusmaja omanik kevadel vahetus, võeti omanikuga kohe ühendust.

„Sai talle e-kiri saadetud, et kooskõlastada kord nädalas ühe tunni jooksul toimuvat kaubakohtumist. Aga ei vastatud sellele meilile, seega oldi nõus taluturu jätkamisega endises asukohas. Omanikuga me ise otse suhelnud ei ole, sest ta ei vastanud äriregistris olevale telefoninumbrile,” selgitas Tiit.

„Ei ole mina mingit e-kirja saanud!” teatas teenindusmaja omanikfirma OÜ Kroonikeskus juhatuse liige Elmo Ehrlich. „Mitte keegi pole meiega ühendust võtnud ega küsinud luba selle platsi kasutamiseks,” väitis ta ja kinnitas, et oma mobiili võtab ta alati vastu. „See on siiani lihtsalt omavolitsemine olnud. Nii ei saa, et lihtsalt tullakse ja peetakse turgu, asjades tuleb ikka kokku leppida.”

Vastuseks küsimusele, miks turulistega alles praegu suhtlema hakati, vastas Ehrlich, et tal polnud parklas tegutsevast taluturust seni aimugi. „Ma ostsin maja ära ega teadnud üldse, et seal mingi turg käib. Rentnikud hakkasid mulle kaebama, et kaubaautod ei saa ligi,” seletas Ehrlich. Üks rentnik oli tema enda teisele ettevõttele kuuluv Superalko.

Turg jäi poele ette

„Superalko juhataja ütles meile, et me võtame tema klientide parkimiskohad ära,” ütles Tiit.

Tiidu sõnul esitas Superalko juhataja Kadri Zimmer säärase pretensiooni eelmisel nädalal. Pärast seda on talunikud püüdnud poega kokkuleppele jõuda.

„Eile (neljapäeval – toim.) küsis ta sada eurot ühe korra ehk tunniajase kaubakohtumise eest,” ütles Tiit, kelle sõnul võib öelda, et nii suure summa küsimise eesmärk saab olla vaid soov, et turulised ära läheks.

„Tavaliselt tuleb oma kaubaga viis kuni kümme talunikku ja mõni müüb ühel korral ehk 15 euro eest kaupa,” selgitas Tiit – O.T.T-i müügiõhtul ei liigu nii suured summad, mis sellise kohatasu välja kannataks.

„Pakkusime, et maksame kaks eurot tootja pealt. See oleks olnud tootjatele vastuvõetav, sest me oleme seal ju ainult tund aega – peamiselt toimub ju ainult ette tellitud kauba üleandmine. Aga sellega ei oldud nõus.”

Zimmer ütles Lääne Elule, et ta kommentaare anda ei saa, seda teeb omanik. Ehrlich põhjendas raha küsimist sellega, et mingi raha tuleb ju platsi kasutamise eest maksta ja pakkumine sada eurot küsida tuli tõesti temalt.

Turg kolib

Läänemaa O.T.T. tegutseb aga juba sel hooajal edasi. Tiidu sõnul on uus Läänemaa väiketalunike kaubakohtumise paik Posti 40 parklas, kus on suviti olnud kiirtoidulavka. Turg on endiselt neljapäeviti, juulist detsembrini ajavahemikus kell 16.30-17.30. Kinnistu omanikule annavad tootjad vastutasuks talukaupa. „Nii on kokku lepitud!” teatas Tiit rõõmsalt.

Kommentaar:

Elmo Ehrlich, OÜ Kroonikeskuse juhatuse liige

Teenindusmaja kinnistu omanikena oleme reaalselt vastutavad kõige eest, mis kinnistul toimub, ja peame tagama, et kõik toimiks seaduslikel alustel. Turupidamisega kaasnevad mitmesugused nõuded alates tuleohutuse tagamisest ja lõpetades toidukäitlusnõuete järgimisega. Praegu parkla territooriumil tegutsenud taluturg on seadustamata ja pigem isetekkeline ning kinnistu omanikuna ei saa me võtta vastutust kõigi nende nõuete täitmise eest, mis turupidamisega kaasnevad. Näiteks on potentsiaalselt ohtlik situatsioon juba see, et ostjad peavad liikuma parklas sõitvate autode vahel, sealhulgas kauplejate endi ringijooksvad lapsed. Muuhulgas peame tagama teenindusmaja klientidele autode parkimise võimaluse ja ligipääsu kaubaautodele, mis seni on turupäevadel olnud häiritud.

Kinnistu omanikuna oleme väga huvitatud, et turg sel kohal oleks ja areneks, ning oleksime huvitatud sinna lisainvesteerimisest. Eeltingimus on aga, et kõikide keskuse äride ja klientide turvalisus ja heaolu oleks igakülgselt tagatud ning turupidamine toimiks organiseeritult ja nõuetele vastavalt.