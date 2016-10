Läänemaa autosportlased lõid kaasa Saaremaa rallil

Nädalavahetusel peeti 49.Saaremaa ralli. Oma debüüdi tegid seal ka kaks Läänemaa meeskonda – EMV4 klassis Rico Rodi koos kaardilugeja Ilmar Pukiga ja EMV5 klassis Kalle Kruusma koos Terko Jakobsoniga.

Traditsioonilisele võistlusele, mis paneb ralli hooajale punkti, oli end kirja pannud 137 meeskonda, kellest lõpuks starti pääses 130.

EMV4 klassis oli stardis 26 meeskonda ja Rico Rodi esimene eesmärk oli sõita lõpuni. Esimese päeva kolme katsega oli ta üldarvestuse 81. ja omas klassis 13. kohal. Teisel päeval sõitsid läänlased tõusvas joones ja olid 9. kohal, kuni üheksandal katselpurunes vedrustuse ja tuli katkestada. Mehed on optimismi täis ja auto remont käib ning soovivad võistelda juba 22. oktoobril Varbola rahvarallil, kus on ka 2WD-sport klass, et saada vajalikke katsekilomeetreid ja harjuda autoga.

EMV5 klassis tegid debüütralli Kalle Kruusma koos Terko Jakobsoniga. Nende klassis oli stardijoonel 23 meeskonda ja Kruusma oli endale seadnud kolm ülesannet: tulla esimese päeva kahelt pimedas sõidetud katselt kindlasti tervelt linnakatsele, lõpetada ralli ja kui vähegi sujub, siis püüda suruda end oma klassi keskmiste hulka.

Esimese päeva lõppedes oli ekipaaž üldarvestuse 107. ja oma klassi 17. Kohe esimesel katsel tuli üle elada ärev moment, kus Kruusma oli legendi liiga optimistlikult kirja pannud ja pimedas oli nukitagune pööre natuke ohtlikum. Auto käis kergelt teelt väljas, aga jõuti tervelt linnakatsele.

Ka teisel päeval hommikul tuli metsa vahel kurvis väike väljasõit ja kosmeetilised vigastused. Edaspidi üritasid läänlase enam mitte riske võtta ja tulla kindlalt lõpuni. Oma klassis saavutati 16 lõpetanu seas 12. koht.