Kindlustusselts: aeda jäetud batuudid põhjustavad õnnetusi

Esimesed sügistormid ja tormituuled on põhjustanud juba mitmeid õnnetusi, millest enamik on seotud aeda ununenud esemetega. Eelkõige põhjustavad probleeme batuudid, mis õhku tõusmisel kahjustavad nii kõrvalseisvaid hooneid kui ka autosid.

Swedbanki varakindlustuse valdkonnajuhi Kaspar Kauri sõnul on tänaseks seoses viimaste tormidega registreeritud üle kümne kahjujuhtumi. „Üks suurema kahjumiga juhtum oli selline, kus aeda jäänud batuut tõusis tugeva tuulega õhku ning vigastas nii majafassaadi, aeda, kasvuhoonet kui ka autot,“ sõnas Kaur, kelle sõnul on võrreldes viimaste aastatega oluliselt suurenenud just batuutidega seotud kahjujuhtumid. „Sügisel ongi põhilisteks kodukindlustuse kahjujuhtumiteks aeda laokile jäänud mööbel ning batuudid, mis on tugeva tuulega leidnud tee naabri kasvuhoones või auto katustel. Seepärast on oluline sügise tulekuga käia aias ringi ning lahtised esemed viia varju alla, et need tormiga ära ei kaoks või kolmandatele isikutele kahju ei teeks.“

Swedbank P&C Insurance AS hüvitas eelmisel aastal kokku 197 kahjujuhtumit, mis olid seotud loodusnähtustega. ¾ nendest juhtumitest juhtus just sügisesel perioodil. Keskmine kahju suurus oli 1 480 eurot.

Igaks juhuks võiks ka sõidukeid mitte puude alla ega nende lähedusse parkida. Väljas liikudes ja autoga sõites tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kuna tormiga võib murduda puid.

„Tasub meeles pidada, et kui murdnud puu autole langeb või tugev tuul ning torm muul moel sõidukit kahjustab, siis omanikele hüvitab tekkinud kahju vaid kaskokindlustus. Kohustuslik liikluskindlustus loodusjõudude tagajärjel tekkinud kahjusid ei korva,“ lisas Kaspar Kaur.

Sügisel peab valmis olema ka pikemateks elektrikatkestusteks. Seetõttu on soovitav hoida käepärast taskulamp ja laadida täis oma telefoni aku.

Sulgeda tasub ka uksed ja aknad ning kodust lahkudes oleks mõistlik vooluseadmed võrgust lahti ühendada, et neid pinge kõikumiste eest kaitsta.