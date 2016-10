Täna on Jõhvis aasta õpetaja auhinnagala

Toimetanud Kaire Reiljan

Hanila vallavanem Arno Peksar võttis Hanila valla toetusgrupi nimel neljapäeval Pürksis vastu Läänemaa aasta hariduse sõbra auhinna. Foto Arvo Tarmula

Laupäeva õhtul kl 19 kannab Eesti televisioon Jõhvi kontserdimajast üle aasta õpetaja auhinnagalat „Eestimaa õpib ja tänab”, kus Läänemaalt on ainsana nominentide hulgas on Hanila valla toetusgrupp.

Hanila Valla Toetusgrupp, mille liikmed on Nelja Energia AS, OÜ Tooma Tuulepark, OÜ Roheline Ring Tuulepargid, AS Skinest Energia ja Hanila vallavalitsus, on organisatsioon, mis toetab majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks valla organisatsioone.

Viimase viie aasta jooksul on toetusgrupp aidanud Virtsu kooli ja Kõmsi lasteaed-algkooli. Virtsu Koolis on tänu toetusgrupile arendatud innovaatilist õpikeskkonda ja kaasajastatud IT-taristut, samuti viidud kooli matemaatikaklassi sisustus uuele tasemele ja soetatud koolile kokku 15 tahvelarvutit.

Kõmsi Lasteaed-Algkool on saanud tänu toetusgrupile soetada kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid, uuendada mööblit ja spordivahendeid.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik soovijad, kokku tehti seda enam kui 900 korral. Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Galal jagatakse tunnustust järgmistes kategooriates: aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta põhikooliõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutuse õpetaja, aasta klassijuhataja, aasta õppeasutuse juht, aasta õppejõud, aasta suunaja, aasta hariduse sõber, aasta tegu hariduses, aasta õppurid ning aasta juhendaja.

1,5 tundi kestvasse otseülekandesse mahuvad lisaks auhindade üleandmisele ka meelelahutuslikud vahenumbrid, muusikalised etteasted ja videoklipid. Meeleolu on laval loomas Kiviõli Kunstide Kooli kandleansambel, õpetajate ansambel LemBeat, Estonian Dream Big Band, Tanel Padar, Maarja-Liis Ilus, Raivo E. Tamm. Õhtujuhid on näitlejad Priit ja Märt Pius ning Narva Eesti Gümnaasiumi õpilane Eva Lennuk ja TÜ Narva Kolledži õppedirektor Aet Kiisla.

Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium, sihtasutus Innove ning Eesti Haridustöötajate Liit.