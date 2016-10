Postimees: Haapsalu lasteaias on sõjapõgenikke juba igas rühmas (3)

Haapsalu lasteaias käib kaheksa Euroopa rändekava alusel Eestisse toodud last. Õpetajatelt küsivad nõu omavalitsused, kus kogemusi napib, kuid ega Haapsaluski osata veel kõigile küsimustele vastata, kirjutab Postimees.

Kaheksa kahe- kuni seitsmeaastast last käib praegu lasteaias, mille direktor Riima Velbre nendib, et täiesti teistsugusest keele- ja kultuuriruumist pärit lastega pole lihtne. Kõigis viies rühmas on praegu igaühes üks kuni kolm araabia keelt kõnelevat last.

Lasteaia direktori sõnul oleks õpetajatel vaja koolitust ja rohkem taustateadmisi, et teisest kultuurist tulnud lastele sisseelamine lihtsamaks muuta.

Õpetajate sõnul ei ole sõjapiirkonnast pärit lapsed väga ema küljes kinni, vaid on üsna julged ning vaimustuvad kiiresti keskkonnast ja mänguasjadest. “Väga korralikud ja hästi kasvatatud lapsed on – kõik mänguasjad panevad alati oma kohale tagasi, isegi kui neilt seda ei paluta,” ütles Velbre.