Nurme vabriku praktikant kandideerib Eesti parimaks

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Egle Kadastik. Foto Facebook

Eesti tööandjate keskliidu parima praktikandi konkursi „Praktik Cum Laude“ finaali jõudis seitse noort, kes saavutasid sellel õppeaastal praktika jooksul silmapaistvaid tulemusi. Teiste seas on Haapsalu Nurme õmblusvabriku praktikant Egle Kadastik.

Tallinna tehnikakõrgkoolis III kursusel rõivaste disaini ja tehnoloogiat õppiv Egle Kadastik tegi inseneri- ja konstruktoripraktika Nurme Production OÜ-s. „Nurme Productionis praktikandina töötamine oli minu jaoks suurepärane kogemus. Õppisin praktika vältel palju uusi erialaseid teadmisi ja oskusi. Suurem osa praktikast kulus lõigete konstrueerimisele, prototüüpide õmblemisele ja seejärel lõigete parendamisele. Lisaks sain õppida lõigete suurendamist, paigutuste tegemist ja loomulikult täita ka vajalikke dokumente,” rääkis ta.

“Kõige enam meeldis mulle see, et sain paljud erinevad etapid ise läbi teha. Usun, et koolis käies on kohustuslik praktika õppekava üheks kõige olulisemaks osaks,“ ütles Egle Kadastik.

Praktikajuhendaja sõnul oli praktikandi areng silmnähtav. „Ta õppis väga kiiresti, oli väga põhjalik ning pühendunud. Töö kiirus ja ka kvaliteet oli tal superhea, loomulikult ületas ootusi ja andis ettevõttele juurde. Ilma suunamata kujunes Eglest hilisemate praktikantide juhendada – ta võttis nad oma hoole alla, õpetas, näitas, suunas. Midagi sellist pole me varem kogenud. Oleme Eglega kokku leppinud, et järgmisel aastal tuleb ta meie vabrikusse lõpupraktikale ja samuti oleme valmis talle pärast kooli lõpetamist tööd pakkuma,“ rääkis juhendaja.

Eesti tööandjate keskliidu parima praktikandi konkursi võitjad selguvad 17. oktoobrini kestva Facebooki hääletuse ja seejärel koguneva hindamiskomisjoni otsuse tulemusena. Oma lemmik-praktikandi saab välja valida ja tema poolt hääletada siin.

Kutsehariduse parima praktikandi tiitli nimel võistlevad OÜ Promodernis rätsepatöö praktikant Zinaida Popova, Rimi Eesti Foods AS müügitöö praktikant Kaidi Parv, Stora Enso AS metsanduspraktikant Juhan Püü ja Astri Toitlustus OÜ kokapraktikant Jelizaveta Pjatnitskaja. Kõrghariduse kategoorias jätkavad konkurssi RMK metsamajanduspraktikant Marili Laas, Nurme Production OÜ inseneripraktikant Egle Kadastik, Saku Õlletehas AS-is toidutööstust ja tootearendust praktiseerinud Sten Sild.

Eesti tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul jätkavad lõpphindamisel väga erineva erialataustaga noored, keda ühendab soov oma oskusi praktika ajal maksimaalselt arendada. „Praktika on hädavajalik etapp elukutse omandamisel ja edu ning püüdlused selles väärivad märkamist. Meie konkursile esitasid nominendid tööandjad ja usun, et kõigile tänastele kandidaatidele on see motiveeriv signaal oma edulugu samasuguse innuga jätkata,“ ütles Tamsar.

Tema sõnul aitavad targad praktikavalikud rajada edukat tööelu. „Praktika pakub õppurile esmase töökogemuse ja aitab noorel olla erialaselt konkurentsivõimelisem,“ rääkis ta. „Lisaks oskuste lihvimisele annab praktika võimaluse luua positiivse kontakti potentsiaalse tööandjaga ja avaldab seeläbi mõju edasisele tööelule ja karjäärivalikutele. Praktika on investeering tulevikku,“ rõhutas Tamsar.

Konkursile said tänavu kandidaate esitada toiduainete tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted, kaubandusettevõtted, rõiva- ja tekstiilitootmisega tegelevad ettevõtted, metsa- ja puidutööstuse ettevõtted.

Parimaid praktikante tunnustatakse kahes kategoorias – parim praktikant kutsehariduses ja parim praktikant kõrghariduses. Konkursi hindamiskomisjoni kuuluvad Eesti tööandjate keskliidu, haridusministeeriumi, erialaliitude ja Estonian Businessi Schooli esindajad. Parima praktikandi tunnustuse saanud õppurid saavad auhinnaks Estonian Businessi Schooli karjäärinõustamise ja võimaluse läbida omal valikul kursus (kuni 6EAP), mis toetab nende õpinguid ja edasist tööelu. Võitjad kuulutatakse välja 25. oktoobril.