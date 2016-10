Nõva metsades eksleb kuni 500 ratturit

Kristjan Kosk

Rattaorienteerumine. Foto: Vaude Xdream

Täna kell 11 antakse Nõva koolimaja eest start Vaude Xdream nimelisele jalgratta seiklusorienteerimusele, kus osaleb kuni 500 orienteerumise huvilist. Võistlejaid tuleb Nõvale üle terve Eesti, lisaks veel Soomest, Lätist ja Leedust.

Rajale minnakse kolmeliikmelistes võistkondades. Eesmärgiks on rajakaardi abil leida üles võimalikult palju kontrollpunkte. Punktide otsimiseks on aega neli tundi. Maastikukaardi koos kõigi kontrollpunktidega saavad võistkonnad kätte 15 minutit enne starti.

Rajameister Tõnis Erm rääkis, et rajal on 30 hoolega valitud kontrollpunkti. „Olen terve nädala Nõva ümbruses jalgrattaga ringi sõitnud ja põnevaid kohti otsinud,” ütles ta.

„Linnulennult on distants 56 kilomeetrit, kuid jalgrattaga mööda teid uhades võib kilometraaž ulatuda sajani,” ennustas Erm. Võidab võistkond, kes läbib kõige rohkem punkte. Juhul kui mitu võistkonda läbivad kõik punktid, võidab kiireim.

Erm arvas, et rada peaks olema piisavalt raske, et kõik kontrollpunktid suudab läbida maksimaalselt üks võistkond. „Mõne kontrollpunkti juurde viib mudane tee, mõni on aga paksu heina sees peidus,” iseloomustas Erm rada.

Rajameister kinnitas, et rajal on ka hulganisti punkte, kuhu jõudmiseks ei pea suurt vaeva nägema.

Punktide otsimisega on samaoluline ja kontrollajast kinnipidamine. Juhul kui võistkond veedab rajal neljast tunnist rohkem aega, hakkab ta koguma miinuspunkte. Poole tunnise hilinemise korras tulemus tühistatakse.

Mullu peeti Nõval Vaude Xdreamile sarnast Rogaini orienteerumispäeva, kus kaheksa tunni jooksul tuli võistlejail jalgsi liikudes läbida võimalikult palju kontrollpunkte.