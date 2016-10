Lennufirma meelitab Hiiumaale lendama sooduspiletitega

Kolm esimest täispikka taastunud lennuühenduse kuud suursaarte ja mandri vahel näitavad paremat lennutäituvust Saaremaa liinil, mistõttu on otsustanud Leedu lennuettevõte Transaviabaltika paisata Kärdla lennutäituvuse ergutamiseks novembri lõpuni müüki sooduspiletid.

Kampaania toimumise perioodil 10. oktoober – 30. november on Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinile võimalik soetada lennupilet alates 15 euro eest. # „Sisuliselt on kampaania perioodil võimalik lennata Tallinnast Kärdla ja tagasi bussipileti hinna eest,“ ütles Transaviabaltika esindaja Rene Must.

„Septembris teenindasime 1112 lendajat suunal Tallinn-Kuressaare-Tallinn, Kärdla lendude täituvus jäi tagasihoidlikumaks, nimelt 665 lendajat oli meil möödunud kuul Tallinn-Kärdla-Tallinn lennusuunal,“ rääkis Must.

Lennuühenduse taastumisest alates on Kuressaare suunal lendude täituvus ühtlaselt stabiilne, püsides kuni 60% juures.