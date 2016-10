Karilaid: Reformierakonna juhid on hirmul (1)

Keskerakondlased Enn Eesmaa ja Jaanus Karilaid. Foto Arvo Tarmula

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi hinnangul on endise Reformierakonna esimehe Andrus Ansipi ja praeguse esimehe Taavi Rõivase ärevus läheneva Keskerakonna erakorralise kongressi suhtes tingitud suurest sisekaemusest oravaparteis endas.

“Tuletan meelde, et just Andrus Ansip oli see, kes hiljuti solvunult ründas riigikontrolli Estonian Airi auditit, kust tuli välja, et valitsus on toetanud riigiettevõtet Euroopa Liidu reeglite vastaselt pea 85 miljoni euroga ning et see kulu oleks olnud välditav, kui valitsus järginuks riigivaraseaduse põhimõtteid ja veendunud, et Estonian Airile raha ning laenude andmine on eesmärgi- ja õiguspärane,” ütles Karilaid.

“Ka Taavi Rõivase meeleheide on mõistetav, sest kui ühe parvlaevahanke korraldamine suursaarte ja mandri vahel läheb kümne aasta jooksul maksma üle 200 miljoni euro ning seda saadab Eesti ajaloo suurim korruptsiooniafäär, siis on põhjust muretseda küll opositsiooni juhtiva jõu elavnemise pärast,” ütles Keskerakonna aseesimees.

“Võimuliidu igavese vastandkuju Edgar Savisaarega hirmutamine ei pruugi enam Reformierakonnal läbi minna. Selge on ka see, et Savisaare demoniseerimine on teiste erakondade poolt olnud kunstlik ja põhinenud suurtel valedel. Nüüd on aga Keskerakond ka riigi tasandil isolatsioonist välja murdmas ning loomulikult see valitsusjuhile ei meeldi. Pole mingi saladus, et Keskerakonna jõudu parlamendis võetakse üha tõsisemalt.”

“Poliitilised konkurendid peavad arvesse võtma, et kui Keskerakond saab uue juhi, siis meie prioriteet nr 1 on meie programm. Kui keegi loodab, et me lahutame oma programmist midagi ära, siis nad eksivad sügavalt,” ütles Karilaid. “Astmeline tulumaks, regionaalsed maksuerisused, tasuta ühistransport, programmilised sammud ühtviisi nii eesti kui ka vene emakeelega Eesti inimeste jaoks, sotsiaalvaldkonna parem rahastamine, regionaalpoliitika järeleaitamine ning kohalike omavalitsuste tugevdamine on ja jäävad jäävad Keskerakonna olulisteks poliitilisteks suundadeks.”