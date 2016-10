HKHK täiskasvanud õppija nädal

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) ürituste raames on võimalik tutvuda

Haapsalu kutsehariduskeskuse võimalustega ja osaleda kolmel lühikoolitusel.

11. oktoobril kell 17

Nutikaid äppe lapsevanemale.

Oodatud on koolieelsete laste vanemad. Kaasa palume võtta tahvelarvuti või nutitelefon.

Koolitaja on Airi Aavik (haridustehnoloog)

12. oktoobril kell 15

ID-kaardi kasutamine: nutikad nõksud ja nipid.

Kaasa ID-kaart ja paroolid.

Koolitaja Marek Seil (IT-juht, koolitaja)

13. oktoobril kell 17

Avasta nutitelefonide rakendused ja nende kasutamine.

Kaasa palume võtta nutitelefon.

Koolitaja Airi Aavik (haridustehnoloog)

Info ja registreerimine tel 666 1745 või koolitused@hkhk.edu.ee. TÕNi raames toimuvad lühikoolitused (2 akad tundi) on TASUTA!

Ingrit Kera