Ridala käib kolmandat korda külast külla

Kaire Reiljan

Sel sügisel võttis Ridala vallavalitsus ette kolmanda ”Külast külla” tuuri, mille käigus kohtuvad vallajuhid silmast silma vallarahvaga.

Täna õhtul on on kohtumine Haeska mõisas, läinud reedel saadi kokku Puises Kogre kõrtsis, kuhu oli kokku tulnud ligi 80 Puise ja Kiideva kandi elanikku. Tuleval reedel kohtuvad vallajuhid kohalikega Asuküla seltsimajas.

„Kui eelmistel kordadel oleme käinud seltsimajades, siis sel korral oleme püüdnud valida mõisad või kõrtsid, et inimesed saaksid end natuke pidulikumalt tunda,” rääkis Ridala valla haridus- ja kultuurijuhi Maire Vilbas.

Et Ridala vald tähistab sel aastal 25. sünnipäeva, algab õhtu piduliku osaga, kus tänatakse neid, kes kodukoha elu edendamisele kaasa aidanud. Tänutäheks üle antavad kingitused on Vilbase sõnul omakandi meistrite valmistatud.

Siiski aetakse külast külla käies ka tõsist juttu. Kuna Ridalat ja Haapsalut ootab ühinemine, osalevad kohtumistel ja vastavad vallarahva küsimustele Ridala voilikogu liikmete kõrval ka Haapsalu linna esindajad. Vilbase sõnul olid Puises kohal Haapsalu aselinnapead, kuid edaspidi on lubanud tulla ka linnapea Urmas Sukles.

„Ühinemise teemaga on kindlasti oluline ja inimestel selle kohta palju küsimusi,” ütles Vilbas ja lisas, et kõik kohtumistel tõstatatud teemad pannakse kirja kui neile kohe vastata ei osata, tehakse seda edaspidi.

Puise kohtumisel muretseti Vilbase sõnul näiteks sellepärast, kas pärast linnaga ühinemist läheb ka maamaks kallimaks või kas pärast linnaks muutmist kaob ära Euroopa maaelufondide toetus. Noorem rahvas aga uuris, mis saab pärast liitumist lasteaiamaksust, mis vallas on madalam kui linnas. Maire Vilbas ennustas, et kindlasti tuleb päevakorda linna nime ja sümboolika teema.

Ridala vald korraldas esimese Külast külla tuuri 17 aastat tagasi, mil päevakorral oli külavanemate valimine. Maire Vilbase sõnul sai toonastest kohtumistest alguse ka külaseltside loomine ja sinna ulatuvad ka kogu Läänemaa külaliikumise juured.

Järgmine ringkäik oli kümme aastat hiljem, kui külast külla käies tutvustati paikkonna edulugusid ja arutleti selle üle, kuidas tuua seltsimajadesse vabaharidust.

„Muutunud olukordades oleme ikka otsinud teed küladesse,” nimetas Vilbas ja lisas, et ühinemise kõrval on sel korral arutusel ka see, kuidas külakogukondadega koostöös kogukonnateenuseid arendada. „Ühineme või mitte, aga selle teemaga meil ikkagi tegelda,” ütles ta.

Kui esimesed kolm piirkonda oktoobris läbi käidud, siis pärast paarinädalast pausi Külast külla sari jätkub Võnnu-Herjava piirkonna kokkusaamisega Käbi külalistemajas ja Panga ja Jõõdre kandi inimeste kohtumisega Altmõisas külalistemajas. Üritustesarjale pannakse punkt Uuemõisa lossis, kuhu on oodatud Uuemõisa, Rohuküla ja Kiltsi elanikud.