Politsei: Maidlas tegutsesid vargad

Toimetanud Kaire Reiljan

30. septembril avastati, et Läänemaa piiril, Märjama valla Maidla külas on mitmes talus tegutsenud vargadf.

Kella 10 paiku avastati, et Maidla küla taluhoovist on lukustamata sõiduki salongist varastatud kütusemahuti koos diislikütusega ja muid esemeid. Esialgne kahju on 625 eurot.

Kaks tundi hiljem avastati, et samas külas on lukustamata majast varastatud elektrilisi tööriistu. Esialgne kahju on 495 eurot.